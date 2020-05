5 filmes para ver o mundo sem sair de casa

Em temos de ficar em casa, nada melhor do que a companhia de bons filmes para poder conhecer alguns dos destinos mais belos do mundo. Listamos 5 longas que vão te fazer viajar sem sair do sofá

1 – A Praia

As ilhas Phi Phi na Tailândia ficaram ainda mais famosas depois do filme estrelado por Leonardo DiCaprio. Ele interpreta o jovem Richard, que resolve viajar para a Ásia e acaba se envolvendo em uma aventura.

2 – Comer, Rezar, Amar

Julia Roberts interpreta uma mulher bem-sucedida, mas que decide viver novas experiências após o divórcio. Ela parte para uma viagem para a Itália, Índia e Indonésia para encontrar novas formas de ver a vida através da comida, espiritualidade e do amor.

3 – Lion, uma jornada para casa

Aos cinco anos, o pequeno Saroo se perdeu do irmão em uma estação de trem de Calcutá e passou grandes perigos vivendo sozinho até que foi adotado por uma família australiana. Aos 25 anos ele decide reencontrar sua família biológica.

4 – Antes de partir

Dois homens cara a cara com um câncer terminal decidem viver seus últimos desejos. Juntos vão à Muralha da China, fazem um safári, saltam de paraquedas, visitam as pirâmides do Egito, o Taj Mahal e ao Himalaia. Uma história tocante sobre o que importa na vida.

5 – Meia noite em Paris

Neste filme de Woody Allen o personagem de Owen Wilson intercala viagens no tempo na Paris atual e na dos anos 20, encontrando-se com nomes como F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Ernest Hemingway e Salvador Dali.

*Com informações da CVC