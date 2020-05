Lives desta quinta: Manu Gavassi, Péricles e Ara Ketu são os destaques

Manu Gavassi é um dos destaques | Foto: Divulgação

Do axé ao pop, passando pela música eletrônica, tem de tudo um pouco entre as lives que acontecem nesta quinta-feira (7). O grupo Ara Ketu comemora 40 anos de carreira com apresentação às 18h30. Na sequência, é a vez da cantora Manu Gavassi, que transmite seu show 'Vinho no meu tapete', às 19h. Péricles assume às 20h, com o "Pagode do Pericão". Confira outras apresentações programadas.

Ara Ketu

Grupo com história de peso no axé brasileiro, o Ara Ketu está completando 40 anos de carreira e, para comemorar, vai levar sua penca de hits para uma transmissão ao vivo na internet. Liderada pelo cantor Dan Miranda, a banda promete sucessos como "Mal acostumado", "Ara Ketu bom demais" e "Cobertor". Às 18h30, no YouTube.

Sofi Tukker

O duo nova-iorquino de deep house formado por Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern tem se apresentado todos os dias, às 14h, e nesta quinta não deve ser diferente. Em 2019, eles convidaram Pablo Vittar para uma performance da música "Energia" no festival Coachella, na Califórnia. No set de hoje podem pintar singles conhecidos da dupla, como "Drinkee", "Matadora" e "Awoo". Às 14h, no Instagram.

Manu Gavassi

Os órfãos do Big Brother Brasil poderão matar as saudades de uma das participantes nesta quinta, a atriz e cantora Manu Gavassi, finalista do reality show. No show batizado de "Vinho no meu tapete", Manu deve cantar músicas de seu último EP "Cute But (Still) Psycho", como “Garoto Errado” e “Planos Impossíveis”. Às 19h, no YouTube.

Samba pra quem é de samba. O cantor Péricles é um dos destaques da noite com o "Pagode do Pericão", mesmo nome do disco lançado pelo cantor no ano passado. Devem estar no roteiro sucessos da época do Exaltasamba, como "Telegrama" e "Cartão Postal", além músicas de outros compositores e canções que marcaram a trajetória do sambista. Às 20h, no YouTube.

Beto Barbosa

Fenômeno na década de 1980, o Rei da Lambada dá as caras na quarentena com o show #LambadaNaSala. "Adocica", seu sucesso absoluto, não vai ficar de fora, entre outras canções como "Preta" e "Beijinho na boca". Às 20h, no YouTube.

Lucas Lucco

O cantor mineiro faz seu segundo show online como parte da programação do movimento "Fique em casa comigo". O primeiro, transmitido de seu rancho em Uberlândia, teve mais de 750 mil visualizações. Às 20h, no YouTube.