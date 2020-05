Manuscrito raro com letra de Bob Dylan está à venda na internet

Bob Dylan, 78 anos, recebeu o Pêmio Nobel de Literatura em 2016 | Foto: FRED TANNEAU / AFP

A casa de leilões britânica Sotheby's está leiloando uma relíquia relacionada ao cantor e compositor Bob Dylan. Trata-se de um manuscrito de 1966, com versos da música "Most Likely You Go Your Way", do álbum "Blonde on Blonde", datilografados em máquina de escrever pelo próprio artista, que também rascunhou à caneta algumas ideias no mesmo papel.

Outro "charme" do documento, avaliado entre US$ 15 mil e US$ 19 mil, são rabiscos de uma música que nunca aconteceu, com versos como “Somos só eu e você... longe de casa/ lá estávamos longe do calvário”. O manuscrito de Bob Dylan ficará disponível para lances no site da Sotheby's até 12 de maio.