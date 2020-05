Com o sucesso 'Mulher de Fases', Raimundos marcou uma geração

A banda tem mais de 30 anos de carreira e até hoje faz sucesso com os fãs de rock | Foto: Divulgação

Manaus - Com mais de 30 anos de carreira, o grupo Raimundos é conhecido pelas letras ácidas e apresenta uma trajetória de sucesso. Com cerca de 5 milhões de discos vendidos, a banda é celebrada como uma das principais no cenário do rock no Brasil. Amazonenses relembram os shows do grupo em Manaus.

A formação original de Raimundos contava com Rodolfo no vocal, Digão na bateria e Canisso no baixo. Com grande influência da banda norte-americana Ramones, a nomeação do grupo é, inclusive, uma versão ‘’abrasileirada’’ de Ramones.

A fotógrafa Bianca Marteleto compartilhou ao Portal EM TEMPO que teve a oportunidade de assistir a vários shows como fã, mas a experiência que marcou foi fora dos palcos. “Eu encontrei o Digão nas ruas de Belo Horizonte, Minas Gerais, pouco tempo após o Rodolfo deixar a banda. Já tive contato com ele algumas vezes antes, em shows, mas esse momento foi diferente, ele estava humilde e mais acessível. Pude conversar com ele sozinho, como se fosse um amigo, e foi incrível’’, relembra a mulher.

Acompanhando o grupo desde o início, Bianca afirma que os shows são sempre energéticos, e eram febre na adolescência da fotógrafa. “Infelizmente só tenho registros em filme de rolo, mas foram muitos e muitos momentos inacreditáveis que já presenciei. Foram bons tempos’’.

Reencontro

O jornalista Emerson Quaresma conheceu o grupo com o lançamento do álbum ‘’Só nos Forevis’’, em 1999, e que marcou uma das melhores fases da carreira dos Raimundos. O álbum contou com o sucesso ‘’Mulher de Fases’’ e foi o mais vendido da banda, emplacando ainda as faixas ‘’Me Lambe’’ e ‘’A Mais Pedida’’.

“Eu cheguei a comprar CDs e fui ao show que eles realizaram no clube Amazon Palace, que existia no bairro Adrianópolis, zona centro-sul. Eu tinha 15 anos na época e foi sensacional, com todos os sucessos’’, relembra Emerson. No mesmo show, a jornalista Juliana Maquiné também esteve presente e, anos após, ambos se conheceram e casaram.

O casal ainda não se conhecia no momento do show, mas tinham a mesma preocupação: na letra da canção ‘’A Mais Pedida’’, uma das frases dizia que menor não entrava no show. ‘’Na escola, eu e meus colegas, ingênuos, achávamos que não íamos poder entrar no show também’’, lembrou Juliana.

Arriscando, Juliana foi ao show no Amazon Palace com amigos, e, em outra ocasião, participou também de um show no Amazonas Show Clube, com recorde de público. Atualmente, ambos ainda escutam os sucessos do grupo juntos.

Homenagem

O autônomo Rodrigo Barbosa é fanático por Raimundos e se orgulha de ter nomeado a filha Maria Eduarda com ajuda do Digão. O homem conta que recebeu a sugestão do nome enquanto pedia um autógrafo do vocalista, e se encantou assim que ouviu. “Eles iriam tocar em um programa de rádio, e fizeram uma tarde de autógrafos no local. Minha esposa estava grávida da nossa primeira filha e pedi para homenageá-las no autógrafo’’, afirma.

‘’O Digão perguntou qual era o nome delas, e eu disse que ainda não tinha escolhido o nome da minha filha. Então, ele me falou para colocar um nome bonito, como Maria Eduarda, e assim colocou no autógrafo. Quando minha bebê nasceu, eu não tive dúvidas em relação ao nome’’.

O pai orgulhoso revela que essa história é conhecida por toda a família e amigos. A menina, hoje com 17 anos, não é fã do grupo, mas Rodrigo fala que a origem do nome também é uma história que Maria Eduarda tem orgulho.

Sucesso

Raimundos foi formado em Brasília em 1987, como uma banda cover de Ramones, e atingiu altos e baixos, alcançando sucesso em 1992. Em 1998, um acidente na estrutura de um show em São Paulo provocou oito mortes e 67 feridos, o que abalou o grupo e os fez cancelar diversas apresentações marcadas.

Somente em 1999 eles retornaram, e com os sucessos ‘’Mulher de Fases’’ e ‘’Me Lambe’’ marcando o ponto alto do grupo.

A composição dos Raimundos já passou por diversas alterações, e, atualmente, conta com Digão no vocal, Fred na bateria, Canisso no baixo, Marquim na guitarra e Caio na bateria.