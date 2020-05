Pitty fará live para celebrar 17 anos de Admirável Chip Novo

A transmissão contará com curiosidades e interação com os fãs | Foto: Divulgação

Há 17 anos, Pitty lançava Admirável Chip Novo, um de seus álbuns mais elogiados. Para celebrar o aniversário, a cantora fará uma live esta quinta-feira (7) no canal da Twitch ás 21h, horário de Brasília.

A transmissão contará com curiosidades e interação com os fãs. Lançado em 2003, Admirável Chip Novo conta com clássico da Pitty, como "Teto de Vidro", "Máscara" e mais. Na época, vendeu mais de 800 mil cópias.

Em 2019, após cinco anos sem material inédito, Pitty lançou o álbum Matriz, que traz participações de BaianaSystem, Larissa Luz e Lazzo Matumbi.