Artista Rosa dos Anjos leva encanto amazônico mundo afora

Manaus - Produzir qualquer 'produto' artístico requer muita atenção e dedicação. Por vezes, as obras passam por um longo processo criativo antes de ficarem prontas. Pensando nisso, o programa Cultura em Tempo apresenta a artista amazonense Rosa dos Anjos, em uma entrevista leve e descontraída onde ela revela um pouco da sua trajetória e produção.

Rosa é reconhecida internacionalmente por suas representações da região amazônica | Foto: Reprodução

Rosa dos Anjos, antes de virar artista, trabalhou no ramo operário, mas não demorou para que ela se aventurasse no mundo da arte. Atualmente, é conhecida por sua versatilidade de produção que vão desde esculturas a telas, em diversos tipos de materiais (madeira, cimento e ferro). Suas obras já rodaram o mundo em exposições, inclusive a obra "Voo da Paz" foi entregue nas mãos do Papa e faz parte do acervo do Vaticano.

Em Manaus, suas obras ocupam diversos lugares de destaque. Uma delas é a escultura da onça, localizada na entrada do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), produzida há 20 anos a partir do uso de concreto armado.

Além do Cigs, as obras de Rosa ocupam parques como o do Mindu | Foto: Reprodução

Neta de ceramista, Rosa revela que sempre teve uma relação de admiração e inspiração com as artes. E hoje, depois de décadas no ramo e sua condição de saúde, pretende continuar produzindo sem parar, expondo a natureza e sociedade amazonense mundo a fora.

“Desde criança gostava de artes. Gostava de desenhar, pintar, fazer bordado”, revela a artista.

As obras produzidas pela artista estão disponíveis na galeria Etnia Artes, localizada no Centro Histórico de Manaus.

As obras da artistas refletem atividades cotidianas típicas da população amazonense | Foto: Reprodução

Ficou curioso? Confira mais informações da trajetória e obra da artista na entrevista completa:

