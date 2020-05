Maria Gadú interpreta toada do Boi Caprichoso em festival na Suíça

Cantora interpretou toadas do Festival Folclórico de Parintins | Foto: Dominik Plüss/Baloise Session

Manaus – Durante apresentação em um festival da Suíça, a cantora, compositora e violinista brasileira Maria Gadú foi uma das atrações principais do evento. Cantando sucessos como ‘’Shimbalaiê’’, a artista surpreendeu performando também as toadas amazônicas ‘’Kananciuê’’ e ‘’Tic Tic Tac’’.

A cantora participou do Festival de Música Internacional Baloise Session, na cidade de Basiléia, na Suíça, ao lado de outros artistas brasileiros como Os Tribalistas, Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes. A presença dos cantores promoveu um especial ao MPB, em uma edição da Copa do Mundo do evento, realizado em 2018, ano em que o Brasil sediou o campeonato de futebol.

A performance foi realizada no dia 2 de novembro de 2018, mas apenas recentemente ganhou destaque e admiração nas redes sociais. Com um dos clássicos do Festival Folclórico de Parintins, o sucesso do Carrapicho, ‘’Tic Tic Tac’’, ganhou interpretação na voz de Maria Gadú, e ganhou aplausos do público na Suíça

Usando um cocar indígena, a cantora também cantou ‘’Kananciuê’', uma das toadas de temática indígena mais clássica do Festival, autoria de Ronaldo Barbosa, que atua há mais de 30 anos como compositor do Boi-Bumbá Caprichoso.

Toada Indígena

A obra musical foi criada em 1994 e gravada oficialmente pelo Boi-Bumbá Caprichoso, na voz do cantor Arlindo Jr, no álbum de 1995. Em entrevista ao EM TEMPO , o compositor Ronaldo afirmou que a cantora Maria Gadú pediu autorização para interpretar ‘’Kananciuê’’, mas a performance o surpreendeu.

‘’Não foi surpresa saber que ela cantaria minha composição. A surpresa foi assistir a forma que ela interpretou a toada. Foi tribal, foi fantástica a maneira dela interpretar’’ compartilhou Ronaldo.

O orgulho do amazonense também foi exibido na apresentação, utilizando cocar indígena e pintura facial, Maria Gadú arriscou passos da dança utilizados em rituais de tribos. ‘’Ela vestiu o personagem da mulher Karajá: se pintou como uma, dançou como uma e cantou da forma que os Karajás cantam. A batida amazônica impressiona, e todo mundo sente a energia, mas levar isso para a Europa é incrível. Eles já ouviram falar sobre nós, mas não sabem o nosso legado. A Maria Gadú foi lá e mostrou o nosso legado’’ falou o compositor, exaltando a performance da artista.

Criador de mais de 100 toadas para o Caprichoso, Ronaldo explicou a letra da música e o significado de ‘’Kananciuê’’, homenageando também a tribo Karajá, um grupo indígena que habita a região dos rios Araguaia e Javaés.

‘’A toada fala sobre a criação do povo Karajá por Kananciuê, que é visto como o Deus desses indígenas’’, conta o compositor ‘’Kananciuê transformou o mundo que era escuro, num mundo de luz, e fez nascer todo o povo Karajá’’.

O personagem, de acordo com Ronaldo, nada mais é do que a luta entre a luz e a escuridão, e para o povo Karajá, ele é o início, o meio, e o fim.

Festival

Apresentação de Maria Gadú foi um sucesso | Foto: Dominik Plüss/Baloise Session

Ganhando grande repercussão após o festival Baloise Session, a apresentação de Maria Gadú recebeu atenção positiva dos organizadores do evento e do público, que responderam com entusiasmo à performance da artista brasileira.



Durante a divulgação do festival, Maria Gadú também foi exaltada pela mídia na Suíça, que a descreveu como ‘’uma artista de apresentação imperdível’’ e ‘’voz brasileira que marca’’.