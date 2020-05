Grupo Vai Garotão comemora 15 anos com live em prol da Casa Vhida

A banda, que começou a trajetória de forma despretensiosa, agora comemora 15 anos de carreira | Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (8), o grupo de samba e pagode Vai Garotão comemora 15 anos de carreira. E, para celebrar a data em grande estilo, será realizada uma live solidária para arrecadar alimentos para a instituição Casa Vhida, que atende bebês, crianças e adolescentes que convivem com HIV/AIDS no estado do Amazonas. O show será transmitido às 18h, no Facebook e YouTube da banda.

O público poderá realizar as doações entrando em contato nos telefones: (92) 9 8816-9658 e 9 99409-8741. Segundo a diretora de comunicação e marketing da Casa Vhida, Iêda Carvalho, a live solidária representa uma importante ajuda para a manutenção do trabalho realizado pela instituição.

“Será uma noite animada, com música boa e recheada de amor! Todos estão convidados para prestigiar e trazer alegria para as crianças e adolescentes da Casa Vhida!”, afirma.Localizada na rua Pedro Álvares Cabral, 395, bairro Dom Pedro, a Casa Vhida sobrevive através do apoio de voluntários e funcionários que procuram, através da realização de eventos sociais e parcerias com empresas, conseguir recursos para manter a instituição.

Hoje, mais de 1600 crianças e adolescentes são beneficiados com o trabalho desenvolvido pela Casa Vhida, desde bebês expostos, que são nascidos de mães com o HIV positivo, crianças, até adolescentes que já convivem com o vírus, além das crianças e adolescentes que possuem o vírus e, por viverem em situação de vulnerabilidade social, passaram a residir na casa para receberem o tratamento adequado.

Nesse momento de isolamento social, por conta da pandemia do Coronavírus, planejamos comemorar de uma forma diferente. Durante a live, o público poderá mandar mensagens e pedir suas músicas preferidas, no conforto do seu lar. Esse, sem dúvida, será o nosso maior presente, levarmos um pouco de esperança as pessoas num momentos tão difícil”, destacou Netinho Carvalho, vocalista do Grupo Vai Garotão.

A banda começou sua trajetória de forma despretensiosa, com reuniões entre amigos, apaixonados por samba, pagode e boi bumbá, no Parque 10. Aos poucos, a “brincadeira” foi ficando séria e, quando o grupo se deu conta, já estavam nos palcos dos grandes eventos de Manaus, realizando pré e pós-show para grandes nomes da música nacional, como Zeca Pagodinho, Raça Negra, Jorge Aragão, Jeito Moleque, Arlindo Cruz, entre outros.

