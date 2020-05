Atores e atrizes realizam leitura em homenagem a Luiz Vitalli

Luiz Vitalli foi um dos expoentes do teatro e do cinema amazonense, | Foto: Divulgação

Neste sábado (9) se completa um ano da morte do ator e diretor amazonense Luiz Vitalli e, para homenageá-lo, atores e atrizes do núcleo Geração Floresta, da extinta Companhia Pombal Arte Espaço Alternativo, farão uma leitura dramatizada de um dos seus textos por meio aplicativo Zoom, no evento “Ecos de Luiz Vitalli”. A transmissão será gratuita e aberta ao público.

Um dos participantes do evento, Elizeu Melo, que é professor do Núcleo de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro há nove anos, explica que esta é a segunda edição de “Ecos de Luiz Vitalli”. A primeira foi realizada ano passado, na data do aniversário de Vitalli, em julho.

“Queríamos realizar esta leitura como um rito de passagem após um ano da morte dele. A ‘Geração Floresta’ foi um dos últimos núcleos de atores que Vitalli formou em sua companhia Pombal e que depois seguiu atuante no cenário cultural do estado. Estávamos sempre com ele nos projetos. Queremos fazer essa homenagem como forma de manter sua memória viva, pelo legado que ele deixou, e também para que os novos artistas saibam quem foi Luiz Vitalli”, declara.

O texto lido será “Amanusmente”, que foi premiado e aclamado pela crítica amazonense. Farão parte da leitura os atores e atrizes Keyla Gomes, Leonel Worton, Francy Jr., Lilian Machado, Cleinaldo Marinho e Nika Jaqueline, com participação especial da atriz e diretora Aurora de Moura, do Rio de Janeiro.

A historiadora e atriz Francy Jr., que trabalhou com Vitalli por mais de 30 anos, também ressalta que a importância do evento é fazer com que a trajetória do ator e do teatro amazonense não sejam esquecidos.

“É um ano sem o mestre, um ano com saudade do palco, do agir teatral no qual o diretor Luiz Vitalli comentava em Manaus e no estado”, diz Francy Jr. “O Pombal foi essencial na formação de milhares de meninos e meninas. Eu fui uma delas. Aos 14 anos entrei na companhia e conheci Luiz Vitalli. A importância deste ato é fazer com que o teatro seja lembrado pela sociedade amazonense e também lembrar que nós atores e atrizes estamos aqui, firmes e vivos”.

Como assistir

A leitura será feita às 19h por meio do aplicativo Zoom (zoom.us), que pode ser acessado tanto por smartphones como pelo computador. Às 18h, o grupo de atores vai disponibilizar o link para o acesso nas redes sociais. Quem tiver interesse em acompanhar pode encontrar o link no perfil no Instagram do professor Elizeu Melo (@melozeu).

Luiz Vitalli

Luiz Vitalli faleceu em maio de 2019, aos 60 anos de idade. Foi um dos expoentes do teatro e do cinema amazonense, atuando como diretor, ator, roteirista, produtor e também professor.

Um dos últimos trabalhos de Vitalli, o curta-metragem “Vila Conde”, rendeu-lhe o prêmio de melhor atuação no Festival Olhar do Norte 2019, em abril. Também participou da série “Aruanas”, que está em exibição pela Rede Globo.