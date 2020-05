Lives desta sexta: Latino, Fábio Jr e Moacyr Luz cantando Aldir Blanc

| Foto: Divulgação

Com o mundo do entretenimento parado devido à pandemia, artistas de vários gêneros e segmentos seguem ativos através das lives. Nesta sexta (8), Erasmo Carlos entrevista Gilberto Gil em apoio à campanha "Juntos pela música", iniciativa da União Brasileira de Compositores (UBC), com o Spotify — juntas, a entidade e a empresa fizeram um aporte inicial de R$ 1 milhão —, que visa arrecadar fundos para ajudar compositores do Brasil durante a quarentena.

O projeto já recebeu mais de 1.500 doações, que são angariadas pelo site da iniciativa. A seguir, confiira todos os destaques de hoje na programação de lives.

Zac Brown Band: a banda americana de country rock se apresenta no YouTube, às 11h.

Juntos Pela Música: Às 16h, Erasmo Carlos entrevista Gilberto Gil. No Instagram (@ubcmusica).

The Tallest Man On Earth: O artista folk sueco Kristian Matsson segue sua programação de lives às sextas-feiras, a partir das 16h. Além de canções de seus cinco álbuns, o cantor monta um repertório de covers com sugestões enviadas pelos fãs, revezando-se entre violão, guitarra, banjo e piano elétrico. Hoje, ele recebe Courtney Mary Andrews, com quem iniciaria uma turnê neste mês, cancelada pela pandemia. No perfil @spkmatsson, no Instagram.

Moacyr Luz: O cantor, compositor e violonista presta homenagem a Aldir Blanc, seu grande amigo e parceiro, morto nesta segunda, aos 73 anos. Juntos, eles escreveram canções como “Só dói quando rio”, “Centro do coração”, “Itajara” e a já clássica “Saudades da Guanabara”, com Paulo César Pinheiro. Às 19h, no Instagram (@moaluz).

Latino: Batizada de “Festa no apê”, a live do cantor promete seus principais êxitos, como “Me leva”, e “Renata”. Às 19h, no Youtube (/cantorlatinooficial).

Toquinho: Em apresentação pelo Blue Note SP Live Sessions, o cantor, compositor e violonista toca versões acústicas dos maiores sucessos de sua carreira, com participação especial de Camilla Faustino. Às 20h, no YouTube (/bluenotesp).

Roberta Sá: A cantora começa hoje uma série de shows em que revisitará toda a sua discografia. A abertura é com "Braseiro" (2005). Às 20h, no YouTube e no Instagram.

Fábio Jr.: Às 21h30, o ator e cantor revisita sucessos como "Só você" e "Alma gêmea". No YouTube.

Virtual LemonAid: A partir das 23h, o festival beneficente reúne nomes como Meredith Monk, Ali MacGraw, Daniel Rossen (Grizzly Bear) e John Dieterich (Deerhoof). David Byrne e Stewart Copeland (The Police), entre outros, participam por meio de entrevistas. No Instagram (@virtuallemonaid) e no Facebook (/virtuallemonaid).