Live em comemoração aos 75 anos de Chico da Silva acontece nesta sexta

Chico da Silva é um dos maiores compositores do Brasil | Foto: Divulgação

"Na ilha tupinambarana nasceu Parintins, que eu vou decantar. Parintins dos parintintins é o nome da tribo, desse lugar", o trecho é da música "Cantiga de Parintins", do compositor amazonense Chico da Silva, que faz 75 anos nesta sexta-feira (8).

Francisco Ferreira da Silva, popularmente conhecido como "Chico da Silva", cantor e compositor Amazonense, natural de Parintins dos Parintintins, como ele declama. Gênio da música brasileira, autor de grandes canções como "Sufoco", "Pandeiro é meu nome", "O amor está no ar", "Tempo bom". "O barba azul", "É preciso muito amor" e toadas marcantes do Boi Bumbá Garantido e Boi Bumbá Caprichoso, e muitos outros hits.

E é com o objetivo de celebrar os 75 anos do nosso poeta maior, que o músico, cantor e compositor Dudu Brasil, e seu pai Edu do Banjo, dois amigos muito queridos e respeitados por Chico da Silva, decidiram fazer uma live, hoje, às 16h, no facebook para cantar os grandes sucessos do poeta, aproveitando também a oportunidade para agradecer Chico por todas as suas grandes contribuições para a música, e para diversas gerações de artistas do estado do Amazonas e do Brasil, como um todo, bem como expressar ao máximo o respeito, admiração, e carinho,que eles sentem por toda a sua trajetória de vida e obra. Que, inclusive, nós Amazonenses, só temos motivos para nos orgulhar.

A live poderá ser acessada a partir, das 16h, pelo fã page de Dudu Brasil: fb.com/dudu.brasil.98

Não percam!

Viva Chico da Silva!!!