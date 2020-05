Live 'Hip Hop Class' agita o domingo (10) com aula de dança

| Foto: Divulgação

Manaus - Neste domingo (10), a partir das 16h, o dançarino, intérprete e coreógrafo manauara Vanderlan Santos promove, em seu canal no Youtube, a live "Hip Hop Class", uma aula especial com o dançarino paulista "Sapo".

"O Hip Class nasceu com o intuito de divulgar os artistas nacionais da dança e seus projetos e compartilhar com o público as atividades realizadas pelo canal. Essa é a primeira de muitas lives que ainda estão por vir." afirma Vanderlan.

Ainda segundo Vanderlan, o dançarino "Sapo" (SP) - que no instagram você pode buscar pelo @gui_sapo, vai dar uma aula com o objetivo de trabalhar as bases e os fundamentos da dança hip hop e suas variações com ênfase na coordenação motora e no Bounce da Dança.

Para acompanhar a aula, ao vivo, basta acessar o canal através do canal youtube.com/vanderbare

Sobre os trabalhos de Vanderlan Santos

Vanderlan Santos, é dançarino, intérprete e coreógrafo e diretor da companhia da companhia Fragmento de Rua. Seu trabalho, atualmente, está voltado para a divulgação de vídeos de dança no seu canal no youtube, acompanhe www.youtube.com/vanderbare

"Em 2017 criei o canal no Youtube, onde faço registro de eventos da cultura hip hop. Comecei com eventos aqui no estado e em 2019 comecei a fazer registros em outros estados (eventos nacionais e internacionais), Hoje o canal tem 2.112 inscritos, uma média de 243.923 visualizações, e o conteúdo mais visualizado do canal é a final de Hip Hop da RED BULL BC ONE BRAZIL 2019 com MYLTINHO vs SAPO com a marca de 53.079 visualizações. "

Além do canal no Youtube, Vanderlan também segue com suas pesquisas relacionadas ao processo de videoarte e videodança, que ele está em constante desenvolvimento e evolução, e também com os seus trabalhos à frente da companhia Fragmento de Rua.

SERVIÇO

