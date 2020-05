Dia Das Mães: Daniel e Roberto Carlos preparam lives especiais

Roberto Carlos e Daniel já dividiram o palco em outras ocasiões | Foto: Divulgação

Manaus - Neste domingo (10), é comemorado o Dia das Mães, e, para celebrar a data especial, os cantores Daniel e Roberto Carlos realizam apresentações especiais pelas redes sociais e na TV aberta. Com performances em canais diferentes e, no mesmo horário, às 15h, os dois disputarão audiência.

O show especial de Daniel, que será transmitido através do canal oficial no Youtube e pela Band, promete marcar com as músicas ‘’Eu Me Amarrei’’, ‘’Adoro Amar Você’’ e ‘’Estou Apaixonado’’, sucessos do artista. O cantor também planeja arrecadar doações para hospitais que auxiliam no combate ao coronavírus da cidade de Brotas, em São Paulo, e regiões próximas onde Daniel mora. Pelas redes sociais, o artista promete que será uma live emocionante e com mensagens de esperança.

Roberto Carlos realiza a segunda apresentação ao vivo, desta vez homenageando as mães, com a live ‘’Dia Das Mães do Roberto Carlos em Casa’’, que será transmitida pelo canal oficial do Youtube e na Globo. A performance promete fortes emoções com os clássicos do rei, alegrando as famílias que não poderão estar juntas em meio à quarentena.

Roberto Carlos e Daniel serão a atração do dia das mães | Foto: Divulgação

“Pela primeira vez na história, as mães estão longe dos filhos e netos por conta da quarentena. A live marcada para o dia 10 de maio irá unir a família em torno do programa e, desta forma, Roberto Carlos presenteará todas as mamães com a canção Lady Laura e outros grandes sucessos”, informou em nota a assessoria de imprensa do músico.

Os dois trazem uma grande expectativa para o dia especial, e ambas as carreiras conquistaram corações de milhares de fãs pelo Brasil, mas as mães terão que fazer uma escolha sobre a quem irão assistir no dia especial.

Apaixonada pelos dois cantores, a manauara Wivian Tananta, de 37 anos, espera ansiosa pelas apresentações, e revela qual das apresentações é a favorita. ‘’Gosto muito dos dois, mas o Daniel tem um significado maior para mim, então não irei perder o show’’, afirmou. ‘’Como estou longe da minha filha e não podemos nos encontrar, essa live já vai me alegrar demais’’.

Já a amazonense Maria Gadelha, de 64 anos, não tem dúvidas sobre qual cantor irá celebrar o dia com ela. "Roberto Carlos sempre foi minha paixão, e eu não penso duas vezes para escolher ele. Meus filhos vão me acompanhar enquanto assisto esse especial do meu rei'', contou Maria.