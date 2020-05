Banda Rahvox faz live para arrecadar Epis e doar ao 28 de Agosto

A banda tem 14 anos de estrada | Foto: Divulgação

Manaus - Na próxima quarta-feira (13), a partir das 20h, acontece a live solidária da banda Rahvox no canal oficial do grupo no YouTube. O show on-line será transmitido no Brutus Gastro Bar, na Zona Norte de Manaus.

O objetivo da live é arrecadar Equipamentos de proteção individual (Epis) para doar à equipe de saúde do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado na Zona Centro-Sul da cidade, um dos mais afetados pela crise no sistema de saúde, causada pelo novo coronavírus.

No repertório da live terá os melhores sucessos do rock nacional: Cazuza, Lulu Santos, Jota Quest e Capital Inicial.

A banda Rahvoxé é uma banda manauara criada em 2002. Com 14 anos de estrada, o grupo possui um estilo de rock pop com músicas autorais. Os integrantes são: Rafael (vocalista), Kalil (guitarra), Valdo (baixo), Rico (bateria).