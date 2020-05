É hoje! 'RBD Live Experience' relembra sucessos da banda mexicana

| Autor:

Neste sábado (9), a partir das 20h, acontece "RBD Live Experience", um show do sexteto mais popular do México. Sim, através de vários shows que estão disponíveis na internet, um grupo resolveu editar algumas performances até que fosse possível criar um novo show.

O lance é tão profissional, que eles conseguiram criar apresentações inéditas de músicas que Anahi, Dulce Maria, Maite, Poncho, Christian e Christopher nunca cantaram ao vivo. Ou seja, além de tudo essa live ainda vem com um gostinho de novidade.

Mesmo que o RBD tenha feito milhares de shows ao redor do mundo, sabemos que muitas músicas ficaram de fora do repertório oficial da banda. Os álbuns "Rebelde" e "Nuestro Amor" foram todos trabalhados.

A banda conquistou milhares de fãs durante a carreira | Foto: Divulgação

Porém, a partir do "Celestial", as coisas mudaram um pouco - principalmente por conta da quantidade de músicas, que passou a aumentar. "Tal Vez Después" e "Aburrida y Sola" nunca foram cantadas em show, para a tristeza de alguns fãs. E o que falar do último disco de estúdio do RBD, o "Para Olvidarte de Mi"? Nunca teve nenhuma misera apresentação pra gente ter o gostinho de ouvir alguma música ao vivo. Será que isso vai mudar?

O "RBD Live Experience" vai acontecer, às 20h, no Youtube. O canal do projeto já possui 38 mil inscritos e o Instagram passou dos 40 mil. Ou seja, deu pra perceber que as expectativas, além de altas, vêm de muitas pessoas diferentes.