Confira: Leonardo e Zé Felipe fazem live em homenagem ao Dia das Mães

Manaus – Deste das 16h deste domingo (11), horário de Manaus, os cantores Leonardo e Zé Felipe apresentam live “Pai e Filho” em homenagem ao Dia das Mães. O show está sendo transmitido pelo Youtube e traz os clássicos da dupla Leandro e Leonardo para emocionar as mães do Brasil, além de novas canções do meio sertanejo.

Para convidar o público, pai e filho postaram um vídeo em suas redes sociais. Leonardo fez questão de ressaltar que o repertório buscará relembrar diversos sucessos da dupla Leandro e Leonardo.

Nesta manhã, Leonardo publicou uma foto antiga ao lado do filho e brincou: “Passagem de som rolando”. Enquanto isso, Zé Felipe disse que apresentação será muito especial e que está sendo preparada com “muito carinho”.

Segundo os organizadores, as doações obtidas durante a transmissão serão revestidas para a Casa de Apoio São Luís, gerida pela mãe do cantor sertanejo, Dona Carmem, para ajudar pessoas em tratamento do câncer.

Além disso, os donativos também serão revertidos para a campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza promovida pela 1ª dama e secretária de Assistência Social de Aparecida, Mayara Mendanha.