“Fica na Rede Maninho": veja o resultado final do edital do AM

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, divulga, nesta segunda-feira (11), o resultado final do segundo lote do edital “Fica na Rede, Maninho”. A iniciativa tem por finalidade selecionar propostas de conteúdo virtual, estimular a difusão de produções artísticas e de ações de capacitação durante o momento de crise ocasionado pela Covid-19. A lista completa com os aprovados pode ser acessada na aba “Editais”, do Portal da Cultura www.cultura.am.gov.br

Terceiro lote - As inscrições para o terceiro lote do edital encerraram na última sexta-feira (8). O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 18 de maio e o resultado final no dia 25 de maio, com veiculação dos vídeos a partir de 1º de junho.



No total, o terceiro lote recebeu 306 inscrições, sendo: 98 em Música; 62 em Artes Cênicas; 54 em Audiovisual; 37 em Ações Formativas; 34 em Artes Visuais e 21 em Literatura.

‘Fica na Rede, Maninho’

Realizado em caráter emergencial, o edital foi uma das ações do Governo do Amazonas para o enfrentamento da crise na cadeia produtiva da cultura e economia criativa neste momento.

O edital foi aberto para pessoas jurídicas e físicas, maiores de 18 anos, que puderam inscrever até três propostas, uma em cada lote. O “Fica na Rede, Maninho” abrangeu vídeos nas áreas de Artes Cênicas, Música, Artes Visuais, Audiovisual, Literatura e uma categoria denominada “Outras”, voltada a projetos que envolvam duas ou mais linguagens artísticas ou que não se encaixaram em nenhuma das modalidades na concepção do proponente. O edital também contemplou ações formativas, como vídeos teóricos e práticos nas diversas linguagens artísticas.

Exibição

Os projetos selecionados são exibidos no Facebook da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam), e disponibilizados no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e aplicativo Cultura.AM.

Na TV Encontro das Águas, o programa é exibido aos domingos, às 17h, com reprise às quartas-feiras, às 19h30. Já as obras literárias enviadas, cujos projetos forem selecionados, serão disponibilizadas na Biblioteca Virtual do Amazonas.

Atendimento

Para esclarecer possíveis dúvidas sobre as inscrições, os proponentes podem contar com o canal de atendimento disponibilizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que funciona diariamente, das 8h às 20h, por meio dos telefones (92) 99177-6442 (WhatsApp) e (92) 3232-5555, e do e-mail [email protected]





