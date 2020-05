Dua Lipa, Katy Perry e John Legend e muito mais em festival online

Dua Lipa virou um sucesso no Brasil | Foto: Divulgação

Dua Lipa, Katy Perry, John Legend e Neil Patrick Harris estão entre as celebridades que se apresentarão no festival In the House, do aplicativo Houseparty, durante o final de semana. O evento durará três dias, entre 15 e 17 de maio, econtará com mais de 40 artistas.

Além de performances musicais, o In The House contará com diferentes tipos de performances: Snoop Dog, Zooey Deschanel, Bad Bunny, José Andrés e Christina Tosi apresentarão programas culinários; Terry Crews e Cam Newton revelarão rotinas de exercícios; Derek Hough e Addison Rae farão especiais de dança e Neil Patrick Harris fará mágicas. Alicia Keys, Chvrches e Idina Menzel devem fazer performances musicais.

O festival acontecerá no aplicativo Houseparty, disponível para usuários de iOS e Android.

Entre as lives feitas por músicos durante esse período de quarentena estão as apresentações de Sandy & Júnior, Bon Jovi, Post Malone e, obviamente, o festival One World: Together At Home, que reuniu, à distância, artistas como Lady Gaga, Billie Eilish e Paul McCartney.

Desde o começo da pandemia do coronavírus, várias áreas do entretenimento foram afetadas com o adiamento de estreias, paralisação de produções e cancelamento de grandes eventos.