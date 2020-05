Filmagens de Matrix 4 devem retomar até julho

Matrix 4 ainda passará por uma série de gravações na Europa | Foto: Divulgação

A Warner está confiante na retomada das filmagens de Matrix 4 até o começo de julho. De acordo com a Variety, o estúdio estendeu o cronograma da produção em oito semanas e prolongou o vínculo que impede os atores do elenco principal de engatarem outros projetos até 6 de julho.

Paralisadas por causa do coronavírus, as filmagens do novo longa ocorriam em San Francisco, nos Estados Unidos, quando a Warner suspendeu a produção de todos os seus filmes e séries. Matrix 4 ainda passará por uma série de gravações na Europa.

O primeiro Matrix foi lançado em 1999. Junto com as sequências, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, ambas de 2003, a franquia faturou US$ 1,6 bilhão nas bilheterias mundiais. A estreia de Matrix 4 está marcada para 21 de maio de 2021.