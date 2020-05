Empresa de Manaus oferece nova opção de festa online na quarentena

O momento é de superar crises e inovar no ramo de festas | Foto: reprodução

Manaus – Driblar a crise é a principal meta de alguns empresários de todos os ramos afetados com a pandemia do novo Coronavírus. O cerimonialista Lucas Festeggiare, de 25 anos, criou um projeto voltado para a realização de festas virtuais. Muitos clientes já estão fechando os pacotes para fazer a festa em casa e na companhia, mesmo que virtual, de amigos e familiares.

Lucas explica que a ideia surgiu da necessidade dos clientes diante do cenário atual e que o momento é propício para inovar e buscar novas soluções no mercado.

Lucas também participa da campanha "Não cancele, remarque" | Foto: Reprodução

“Eu tive essa ideia no início da pandemia e conversávamos por meio do aplicativo Zoom. Daí pensávamos em transmitir uma festa onde os clientes possam comemorar com os seus convidados, só que online. A gente monta a estrutura da festa e aí a decoração fica como cenário e montamos toda a parte e transmitimos de 50 até 100 pessoas. No caso fica a opção para o cliente se ele quer que a gente entregue o alimento por Delivery na casa dos convidados ou fica somente com transmissão do evento”, explicou o cerimonialista.

A empresa conta com três pessoas, uma equipe composta por boleira, decoradora e doceira. Dependendo do cliente, há o acréscimo de empresa de buffet com Delivery. O serviço conta com três tipos de estrutura:

Basic: Decoração básica (minimalista); painel, um bolo com 20 fatias; 200 doces tradicionais (até quatro sabores); montagem, desmontagem e equipamento para transmissão e aplicativo com sala exclusiva para convidados.

Festa Basic | Foto: Divulgação

Mid: Decoração intermediária, painel, flores artificiais, suporte para doces; um bolo de 20 fatias; 300 doces tradicionais (até seis sabores); montagem, desmontagem e equipamento para transmissão e aplicativo com sala exclusiva para convidados.

Festa Mid | Foto: Divulgação

Premmium: Decor luxo; painel; arrranjo de balões personalizados, suportes para bolo, um bolo de 20 fatias; 300 doces; montagem, desmontagem e equipamento para transmissão e aplicativo com sala exclusiva para convidados.

Festa Premmium | Foto: Divulgação

"É importante ressaltar que em todos os pacotes os clientes podem inserir ou retirar algumas coisas. Nesta segunda já terei a data da primeira festa virtual. Os clientes gostaram da ideia, afinal todos gostam de festejar um momento importante. O momento é driblar a crise e inovar. A ideia também supre a necessidade de muitos clientes", finalizou Lucas.

Para quem deseja entrar em contato com a empresa e contratar os serviços, este é o contato: (92) 99290- 4834.

Assista ao Web TV News - 1ª edição, que foi ao ar nesta quinta-feira (14) na Web TV Em Tempo:



Confira dicas de prevenção ao coronavírus: