Berg Guerra, o fenômeno amazonense

Berg Guerra conquistou milhares de fãs no Amazonas e em outros estados do Norte | Foto: Divulgação

Manaus - “Tudo começou com um olhar, assim, meio tímido’’. O trecho é da música “Mi Vida”, um dos grandes sucessos do cantor amazonense Berg Guerra. Com mais de 20 anos de carreira, o cantor é um fenômeno no estado.

Além de “Mi Vida”, sucesso em 2007, responsável por fazer o cantor ser reconhecido em toda a região Norte, Berg Guerra é dono dos hits “Porta Retrato’’, “Te Quero”, “Eu Duvido” “Tô por Aí” e “Esse Amor Que Me Mata”, hinos que todo amazonense conhece e que fazem sucesso nas casas de festas de Manaus e do interior.

Berg Guerra começou cantando em pequenos bares e restaurantes no interior do Amazonas. Com o passar dos anos, conquistou um público numeroso e virou um fenômeno.

Apesar de ser um fato desconhecido por muitos, Berg Guerra investiu inicialmente em uma carreira de jogador de futebol, por influência do irmão mais velho, Ninimberg Guerra, que foi atacante do Botafogo no ano de 1983. Berg Guerra chegou a atuar no Rio de Janeiro como jogador de futebol, porém se desmotivou após a morte do irmão.

Berg Guerra durante show em Manaus | Foto: Divulgação

Focando no sonho de infância e adolescência, o jovem adotou o nome artístico Berg Guerra em memória do irmão e seguiu carreira na música, retornando a Manaus, terra natal do cantor.

Com identificação com músicas românticas no início da ocupação, Berg Guerra iniciou simultaneamente à dupla Zezé di Camargo & Luciano. Na tentativa de alcançar sucesso, o cantor também formou diversas duplas, gravou CDs e tentou dar seguimento em São Paulo, o que não ocorreu.

Novamente em Manaus, convidado a cantar em uma banda de forró, quando inovou com o ritmo bolero misturado com pop. Foi nesse momento, que surgiu o sucesso “Mi Vida’’. A música caiu no gosto dos amazonenses.

A longa trajetória do fenômeno do Amazonas é marcada pelas composições autorais e várias regravações de brega e músicas sertanejas com o novo estilo, que marcou o sucesso de Berg Guerra.

Live que reuniu mais de 2 mil fãs | Foto: Reprodução

Sucesso em live

Em uma transmissão ao vivo pelo Portal EM TEMPO , no dia 11 de abril, o cantor amazonense foi destaque com uma live que garantiu a atenção de mais de 2 mil fãs durante 3 horas de apresentação , e a publicação do show reuniu quase 300 mil visualizações.

O chefe de escritório, Humberto Araken, de 67 anos, relata, que diversas vezes, já presenciou shows ao vivo do cantor Berg Guerra, e ele não costumava decepcionar.

“São apresentações muito animadas e boas de dançar, inclusive já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ele foi muito simpático’’, afirma Humberto.

Para animar as confraternizações entre amigos e familiares, o chefe de escritório não tem dúvida na hora de escolher o artista, é sempre o Berg Guerra.