Jair Mendes, pai dos bumbás de Parintins, testa positivo para Covid-19

Jair Mendes é conhecido pela sua carreira no Festival Folclórico de Parintins | Foto: Ramon Correa/Divulgação

Parintins (AM) – O Mestre Jair Mendes, considerado o ‘’pai’’ dos bumbás Garantido e Caprichoso, testou positivo para Covid-19 e será transferido do município de Parintins para Manaus nesta sexta-feira (15), para observação. Aos 77 anos, o artista é referência no Festival Folclórico de Parintins pelas contribuições ao longo dos anos.

O filho do artista, Jean Mendes filho, informou que o pai está em situação estável, mas será transferido para Manaus para um melhor suporte em um hospital privado, por integrar grupo de risco.

Jair Mendes foi o responsável por dá vida aos bois de Parintins, criando o boi biônico, que simula os movimentos de um boi real. Foi ele também que pintou o coração na testa do Garantido pela primeira vez.

Coronavírus

Até quinta-feira (14), o Amazonas já registrou 17.181 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Parintins, terra do artista, possui 530 registros.