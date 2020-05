Tesouro da selva: conheça grande obras de escritores amazonenses

Thiago de Mello, Tenório Telles, Milton Hatoum,Márcio Souza e Aldisio Filgueira | Foto: Divulgação

Manaus - A terra do açaí e do tucumã também é lar de vários autores renomados do cenário literário brasileiro. O Amazonas exportou grandes nomes que tiveram trabalhos publicados em várias línguas e passaram por diversos países. O Portal EM TEMPO listou algumas das principais obras de Milton Hatoum, Márcio Souza, Aldisio Filgueira, Tenório Telles e Thiago de Mello.

Dois irmãos - Milton Hatoum

O segundo romance do aclamado escritor amazonense Milton Hatoum foi lançado em 2000, ganhou o Prêmio Jabuti de literatura brasileira na categoria de Melhor Romance e foi publicado nos Estados Unidos e diversos países da Europa. Passando-se em Manaus na época do Regime Militar, o livro narra a história da relação conturbada entre dois irmãos gêmeos, Yaqub e Omar, de uma família de ascendência libanesa.

Junto com a família, moram Domingas, a empregada, e seu filho, um menino cuja infância é moldada justamente por esta condição: ser o filho da empregada. É este menino que, trinta anos depois dos acontecimentos, vai contar o que testemunhou calado: histórias de personagens que se entregaram ao incesto, à vingança e à paixão desmesurada. O livro virou minisséri.

Galvez - Imperador do Acre - Márcio Souza

O livro marcou a estreia de Márcio Souza no meio literário, em 1976, e lhe concedeu o prêmio de escritor revelação da Associação Paulista de Críticos de Arte. A revista de críticas New Yorker definiu: “O livro é ao mesmo tempo uma delícia de comicidade e um conjunto de poucos prováveis, meio verdadeiras aventuras, recontadas com perícia e economia”.

A obra conta a vida e a prodigiosa aventura de Dom Luiz Galvez Rodrigues de Aria nas fabulosas capitais amazônicas, e a burlesca conquista do território acreano contada com perfeito e justo equilíbrio de raciocínio, para a delícia dos leitores. Ambientado no fim do século XIX, mostra como o rápido avanço da revolução industrial multiplicou a demanda da borracha.

Mad Maria - Marcio Souza

O livro relata os episódios mais macabros e inacreditáveis dos registros históricos da construção da ferrovia, focando-se num período de três meses, Márcio Souza força o leitor a confrontar o inferno. A ferrovia Madeira-Mamoré integraria uma região rica em látex na Bolívia com a Amazônia, mas encontrou obstáculos descomunais: 19 cataratas, 227 milhas de pântanos e desfiladeiros, centenas de cobras e escorpiões, a exuberância da floresta amazônica além da malária.

As obras inacabadas deixaram um saldo de 3,6 mil homens mortos, 30 mil hospitalizados e uma fortuna em dólares desperdiçada na selva. O engenheiro inglês Stephan Collier comandava com mãos de ferro a construção da ferrovia, liderando um enorme grupo de homens de todo o mundo, indispostos entre si, no meio de uma floresta selvagem, ameaçados por toda a sorte de infortúnios. O livro também virou minissérie.

Estado De Sítio - Aldisio Filgueira

Estado de Sítio foi a primeira obra de Aldisio Filgueira, publicada em 1968, e ganhou nova versão em 2018, contando a trajetória literária do autor. Enuncia um posicionamento diante do mundo, ao mesmo tempo em que labora sua lírica com fundamento filosófico e estético.

Cidades do Puro Nada - Aldisio Filgueira

Livro mais recente do autor Aldisio Filgueira, a obra reúne poesias com o tema mais celebrado do escritor: a cidade de Manaus. Com tom de crítica social, Aldisio descreve sobre o crescimento populacional desenfreado na capital do Amazonas.

Renovação - Tenório Telles

A coletânea de crônicas do amazonense Tenório Telles, lançada em 2013, reúne obras publicadas ao longo de 15 anos de carreira do autor, com reflexões sobre acontecimentos cotidianos e temas sociais. A vida ganha com este livro um sentido superior, e a sua preocupação está em apelar para os homens para que eles não se esqueçam de que cada ação traz com ela as suas consequências, sejam boas ou más. Tenório Telles quer que os seus leitores conheçam as situações e as personalidades que mudaram o curso da História.

Faz Escuro Mas Eu Canto: Porque a Manhã Vai Chegar - Thiago de Mello

O livro resgata os contornos verdadeiros das coisas e das almas - o amor ferido, as cantigas de roda, o açude, a fome, os sem-terra, entre outros. Em sua obra, Thiago de Mello inspira coragem e reacende a esperança de dias melhores.

Os Estatutos do Homem – Thiago de Mello

O livro de poemas se consagrou como um dos mais famosos da literatura brasileira. Este poema é uma afirmação dos valores eternos do homem. Na edição mais atual, há um depoimento de Pablo Neruda, poeta de quem Thiago foi muito amigo.