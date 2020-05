Artistas agitam o fim de semana virtualmente em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Confira a agenda completa dos artistas que realizam lives neste fim de semana:

Sábado (16)

12h00 - Agenor comanda terceira live musical no 'Curupira' neste Sábado

Neste sábado (16), a partir das 12h (horário de Manaus), o músico Agenor Vasconcelos apresenta live, em formato voz e violão, no Instagram e Facebook do Centro Cultural Curupira Mãe do Mato (@curupiramaedomato).

No repertório, Agenor trará composições da trajetória de mais de 10 anos de atuação no cenário musical. ‘Chica Mala’, ‘Cadê a Morena’, ‘Cumbia pra não casar’ se juntam a canções como ‘Dancehall do Seu Manoel’, ‘A comunista’ e ‘Pampa Gira’ do repertório do projeto ‘agenoragostinhoeléo’, lançado em outubro de 2019.

15h00- Miga, Sua Lôca realiza evento em alusão ao dia internacional de luta contra LGBTfobia

Dia 17 de Maio é comemorado o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, uma data para celebrar a diversidade contra todos os tipos de preconceito — missão urgente no Brasil, considerado um dos países que mais discrimina e mata pessoas LGBTs no mundo.

E é nesta mesma perspectiva, buscando discutir e propor reflexões sobre o dia contra a LGBTFOBIA através da cultura e da arte- que o 'Miga, sua Lôca"- um movimento cultural LGBT, com caráter Cultural, Musical e Educacional, bastante atuante na cidade Manaus e no Amazonas, decidiu realizar o evento Reconhecimento, Inclusão e Resistência.

A transmissão será pelas plataformas https://www.facebook.com/migasualocaculturadiversidade/ /mobilizaculturaamazonas no sábado e no domingo pelo https://meet.google.com/ (ID será disponibilizado nas mídias sociais do /migasualocaculturadiversidade).

20h00 - Mobiliza Cultura Amazonas realiza primeira live sobre "Espaços Culturais na Pandemia" neste Sábado

Neste sábado (16), a partir das 20h00, horário de Manaus, o mobiliza Cultura Amazonas, Movimento apartidário que contempla uma diversidade de agentes culturais, pesquisadores e trabalhadores da cultura engajados em pensar, debater, fiscalizar, propor e lutar pela elaboração e implementação de políticas públicas culturais para o estado do Amazonas, realiza a live "Espaços Culturais na Pandemia".

A live tem por objetivo conversar com gestores de espaços culturais, para entender como eles estão lidando com a crise ocasionada pela covid-19, quais os aspectos que mais os afetam e também refletir sobre o papel de todos nós, nesse momento tão inédito que vivemos.

A entrevistada deste sábado é Vivian Oliveira, cantora e vocalista da banda Gramophone e gestora do espaço cultural, 'Vila Vagalume', em Manaus.

21h00 - Luso Neto atende a pedido de fãs e realiza nova apresentação da live "Luso Acoustic" neste sábado

Nesta sábado (16), a partir das 21h00, horário de Manaus, peloinstagram.com/cantorluso ocorre a live "Luso Acoustic" que marca os 60 dias de distanciamento social voluntário, adotado pelo cantor e equipe, como forma cidadã e artística, de contribuir para a não proliferação do novo coronavírus, e também colaborar com o sistema de saúde da cidade, que encontra-se em situação delicada, neste momento de pandemia de Covid-19.

A Transmissão inicia às 21h, pelo instagram.com/cantorluso ou @cantorluso

22h00 - "Jambu Vibes" anima a noite de sábado com set Amazônico e Ritmos Latinos no Curupira

Neste sábado (16), a partir das 22h00- horário de Manaus, ocorre a festa virtual "Jambú Vibes"- um projeto idealizado pelo 'Dj Vinnly', que conta com a participação especial do grupo Maroaga, de Maués.

'Jambú Vibes' traz toda a diversidade musical do norte com ritmos que vão do carimbó, guitarrada, lambada, brega, música de beiradão (uma vertente mais instrumental da região cujo maior expoente é o lendário saxofonista Teixeira de Manaus) aos ritmos latinos como cumbia, salsa, merengue, mambo, rumba e boogaloo.

A festa Jambú Vibes é fruto da pesquisa e vivência musical do dj e produtor Vinicius Feder, o 'Dj Vinnly' que após passar os últimos 4 anos em Manaus, garimpou diversos discos de vinil e de música regional.

A Transmissão da live inicia, às 22h pelo instagram do espaço cultural Curupira Mãe do Mato- www.instagram.com/curupiramaedomato

Domingo (17)

10h00 - Ygor Saunier apresenta o 'Marabaixo' em terceira live/aula sobre os ritmos Amazônicos

O músico, baterista e pesquisador dos ritmos amazônicos Ygor Saunier está realizando uma série chamada por ele de "Live/Aula" sobre os ritmos Amazônicos, em seu canal do youtube. Nesta série, Saunier compartilha todo seu acervo de pesquisa realizada nos últimos 10 anos sobre as manifestações musicais da Amazônia.

Link para acesso da live: https://youtu.be/RoAlLH9fkzo

16h00 - "House Dance Class" agita o domingo com convidado nacional

Ocorre a primeira live 'House Dance Class', um projeto idealizado por Vanderlan Santos- que é Licenciado em Dança pela UEA. Break Dance (Bboy), Professor, Coreógrafo e Intérprete em dança urbana, e diretor da companhia 'Fragmento de Rua'

O foco da live é nas danças urbanas, e o convidado é o artista e dançarino, com carreira nacional, Hugo Campos, que irá dar dicas de treino, fundamentos, além de compartilhar suas experiências e técnicas com o público, em tempo real.

21h00 - 'Rito de Passagem' é o espetáculo da noite de domingo do Festival PAN Norte 2020

Neste domingo (17), a partir das 21h00, ocorre, a exibição do espetáculo de dança "Rito de Passagem" da companhia índios.com, pelo Festival Online-Potência das Artes do Norte- PAN 2020- um projeto idealizado pela artista e produtora cultural, Ana Oliveira, que celebra e promove as artes produzidas na região Norte.

O espetáculo " Rito de Passagem" é interpretado por Yara Costa, fala de ciclos de mulheres amazônidas, e foi sendo elaborado a partir de referências próprias e vivências com comunidades indígenas:

O link da bilheteria no instagram do PAN - @pan.norte

*Com informações da assessoria