Fred Willard, ator de 'Modern Family', morre aos 86 anos

O ator e comediante Fred Willard morreu de causas naturais aos 86 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (15). Willard atuou na série de comédia norte-americana "Modern Family". Na trama, ele interpretou o personagem Frank Dunphy.

Esse trabalho rendeu a Willard uma indicação ao Emmy, em 2010, na categoria de melhor ator convidado em série de comédia. O Emmy é a maior premiação da televisão norte-americana.

"É com o coração pesado que compartilho a notícia de que meu pai morreu pacificamente na noite passada, com a fantástica idade de 86 anos. Ele continuou andando, trabalhando e nos fazendo felizes até o fim. Nós o amamos muito! Sentiremos sua falta para sempre", escreveu Hope Willard, filha do ator, no Twitter.

O ator e comediante também teve sucesso em outros trabalhos de comédia, como "Everybody Loves Raymond" ("Raymond e Companhia" no Brasil), "Best in Show" e "Waiting for Guffman".

Willard atuou na série da Netflix "Space Force", que ainda não foi ao ar.

