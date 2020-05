Cantor amazonense Isaac Amorim faz live solidária nesta sexta (22)

Isaac Amorim fará transmissão nesta sexta-feira (22) no YouTube | Foto: reprodução

Manaus – Músicos, cantores e pessoas que trabalham direta e indiretamente com eventos também foram prejudicadas com a chegada da pandemia. Pensando nisso, o cantor amazonense Isaac Amorim fará uma Live com músicas cristãs na próxima sexta-feira (22,) às 20h, o objetivo é arrecadar cestas básicas para serem doadas às famílias de músicos de Manaus.

Isaac conta que a ideia surgiu após realizar a live de aniversário e ao ver a necessidade de muitos amigos que estão sem trabalhar durante meses.

“Muitos dos meus amigos estão passando necessidade. Esse é um momento difícil que estamos vivendo. Alguns não receberam o auxílio emergencial e precisam desta ajuda. Pensamos e nos mobilizamos para realizar essa transmissão. Além de fazermos a nossa parte, vamos levar uma palavra de fé e esperança por meio da música”, disse.

O cantor afirmou que já possuem uma lista de 50 famílias de músicos receberão as doações adquiridas na transmissão. “A gente vive de música e infelizmente seremos a última categoria para voltar aos eventos. Já temos uma lista de pessoas que estão passando necessidade”, explicou.

A transmissão será feita pela conta do cantor no YouTube. Para ser notificado basta acessar a conta, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações.

A transmissão será feita no canal do músico no Youtube | Foto: reprodução

Repertório

As músicas que serão cantadas na live estão relacionadas com o seguimento cristão e gospel. Católicos, evangélicos e outras denominações se identificarão com as canções durante a transmissão. Isaac Amorim contará com a participação da cantora Letícia Trindade.

“Vamos cantar músicas de outras religiões e gospel. Nosso repertório está cheio de ícones da música cristã como Padre Zezinho, Walmir Alencar, Vida Reluz (Católicos), Anderson Freire, Novo Som, Catedral (Gospel)”, enfatizou.

Assista ao Web TV News na Web TV Em Tempo:

Confira dicas de prevenção ao coronavírus:

>