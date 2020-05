Gregory Tyree Boyce, ator de 'Crepúsculo', morre aos 30 anos

Causa da morte não foi confirmada | Foto: Divulgação

Gregory Tyree Boyce, ator que participou de "Crepúsculo" (2008), e sua namorada, Natalie Adepoju, foram encontrados mortos em sua casa na quarta-feira (13). Ele tinha 30 anos e ela tinha 27.

De acordo com o site da revista "Variety", a informação foi confirmada pelo médico legista de Clark County, em Las Vegas.

A causa da morte não foi divulgada, mas, de acordo com o jornal "Las Vegas Review-Journal", "o incidente não foi criminoso".

Além do filme sobre vampiros, o único outro trabalho de Boyce no cinema foi no curta "Apocalypse" (2018). Segundo sua mãe, Lisa Wayne, ele estava montando um restaurante.

Gregory atuou em Crepúsculo | Foto: Divulgação

*Com informações do G1