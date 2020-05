Alanis Morissette e best-seller Dan Brown nas lives desta terça-feira

A cantora canadense vai celebrar os 25 anos de seu disco de maior sucesso, "Jagged little pill" | Foto: Divulgação

Num dia de poucas lives para o padrão desta quarentena, esta terça-feira traz duas estrelas: uma do mundo musical (Alanis Morissette) e outra do universo literário (Dan Brown). Confira a lista a seguir:

Alanis Morissette

A cantora canadense vai celebrar os 25 anos de seu disco de maior sucesso, "Jagged little pill", que vendeu mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo. O repertório do álbum inclui clássicos como "Head over feet", "Ironic", "Hand in my pocket" e "You learn". A apresentação traz participaçoes de integrantes do musical da Broadway inspirado no disco. Às 21h, no YouTube.

Dan Brown

Traduzido para mais de 50 idiomas e com mais de 200 milhões de livros vendidos, o escritor americano, autor dos best-sellers "O código Da Vinci", "Anjos e demônios" e "Inferno", realiza live dedicadas aos fãs brasileiros, com tradução simultânea para o português. A iniciativa é da Arqueiro, que publica os romances de Brown no Brasil. Às 16h, no canal da editora no YouTube.

Clarice Niskier e Zeca Baleiro

A atriz e o cantor participam de live beneficente promovida pelo Teatro PetraGold. O bate-papo de temática livre começa de dois pontos de partida: a peça "A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong" e a música "Era", de Baleiro.

Safe and Sound

O evento, que visa angariar fundos para apoair moradores jovens de Los Angeles em situação de rua, reúne atrações como Milk Carton Kids, Aloe Blacc, Matt Berninger (The National), Nathan Willett (Cold War Kids) e Frank Turner. Para ter acesso às apresentações, às 21h, no YouTube, é preciso confirmar interesse no site do festival e fazer uma doação de qualquer valor.

Maria Ribeiro e Washington Olivetto

A atriz e o publicitário realizam uma conversa virtual com o tema "Rio de Janeiro e Londres na quarentena". Às 18h, no Instagram.

Sombrinha

Em live organizada pelo Teatro Rival Refit, o sambista bate papo com o jornalista Marcos Salles. Às 16h, no Instagram.

Arte na Rede

O projeto realiza duas lives nesta terça: às 15h, "Brincando de Ballet", de Juliana Carneiro, artista do grupo Lekolé; às 18h, o ator Marcell Barbosa interpreta fragmentos de quatro obras de Samuel Beckett ("Não Eu", "Dias Felizes", "Esperando Godot" e "Fim de Partida"). No Instagram e no YouTube.

Giovanna Antonelli e Dennis Carvalho

A atriz e o diretor discutem teledramaturgia em live da série "Despertar da empatia", realizada pelo Teatro Riachuelo e pelo Teatro Prudential. Às 20h, no Instagram.