Lançamento de DVD inédito celebra aniversário de Arlindo Jr

Cantor terá DVD inédito lançado | Foto: Reprodução/Facebook

Manaus – Nesta quarta-feira (20), dia em que Arlindo Júnior comemoraria 52 anos de vida, será divulgado um DVD inédito com conteúdo exclusivo, gravado em 2019, do show ‘’Arlindo Jr – O Boi dá Samba’’. A exibição será feita no canal oficial do artista no YouTube, a partir das 19h.

A produção musical em homenagem ao aniversário do Pop da Selva traz repertório de sucessos inesquecíveis na trajetória do cantor, e inclui toadas do Boi Caprichoso – ‘Pesadelo dos Navegantes’ (1996), ‘A Cor do Meu País’ (2011) -, e toadas do Boi Garantido – ‘Vermelho’ (1996), ‘Perrechés do Brasil’ (2018) -, entre outras toadas reimaginadas em ritmo de samba.

Durante a exibição do DVD "O Boi dá Samba", em formato de live solidária, conteúdos exclusivos serão apresentados. E uma nova tiragem especial de 50 peças para colecionador do DVD ‘Arlindo Junior – No Teatro da Vida’, estará à venda durante a live.

Homenagens

Arlindo Júnior continua sendo reconhecido como uma das mais importantes vozes do Amazonas | Foto: Reprodução/Facebook

Cerca de 6 meses atrás o amazonas perdia uma de suas mais potentes vozes. Arlindo Júnior deixou um legado extenso de contribuição ao Festival Folclórico de Parintins e à cultura amazonense. Defendendo o boi-bumbá Caprichoso, ele foi levantador de toadas desde os anos 1980 e com trajetória de mais de 20 anos no Festival, foi a voz de muitas toadas clássicas.

A carreira do ‘’Pop da Selva’’ é conteúdo que ganha homenagens constantemente. O Secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, demonstrou admiração pela contribuição do cantor.

"Arlindo Júnior era um artista notável, de um carisma ímpar, e pessoa excepcional. Um ser humano único, e infelizmente deixou essa lacuna na cultura do nosso estado. Certamente sua voz até hoje ecoa nos corações de todos que lembram do boi e que lembram do Arlindo Júnior’’.

Um dos maiores divulgadores do Festival Folclórico de Parintins, Arlindo Júnior atraiu olhares de todo o país para o estado do Amazonas. "Ele que também representava não só a cultura artística de Parintins como a cultura do nosso estado. Ele cantou a cultura do Amazonas por muitos anos, e foi um dos nossos maiores representantes’’, considerou o Marcos Apolo.

Tributo ao Pop da Selva emocionou carnaboi 2020 | Foto: Tacio Melo/Secom

" Particularmente tinha um carinho e um respeito muito grande pelo Arlindo. Foi meu grande amigo, convivemos muito, dividi palco com ele em diversas ocasiões. Realmente é uma pessoa que me traz grande lembranças, e merece nosso carinho e nosso respeito. Um nome que está eternizado na história e na cultura do nosso estado. " Marcos Apolo Muniz, Secretário de Cultura e Economia Criativa

David Assayag, que já realizou uma live em tributo ao Pop da Selva, também relembrou momentos ao lado do amigo. "Ele teve uma grande importância na música do Amazonas e no Festival Folclórico de Parintins. Vivemos muitas coisas juntos, fomos ‘adversários’ durante 15 anos, depois eu retornei ao Caprichoso e fizemos muitos shows juntos. No início da minha carreira, ele também foi muito importante", declara o imperador.

Os levantadores de toadas atuaram em posições opostos em vários Festivais, um no boi Garantido e o outro no Boi Caprichoso, mas isso não afetou a boa relação entre os dois. "Sempre tivemos uma boa amizade e a rivalidade era saudável, ríamos muito depois, animava muito o Festival, são lembranças boas. Desejo que ele esteja num plano muito melhor que o nosso. Tenho certeza que ele está nos braços do Pai’’, estimou David Assayag.

David Assayag e Arlindo Júnior cantam juntos | Foto: Divulgação

DVD ‘’O Boi dá Samba’’

O espetáculo foi criado por Mano Jorge e Arlindo Jr e o álbum/DVD é assinada por Joel Maklouf, Tilla Jones, Orley Dias, Sylvio Neto e Mano Jorge, que faz participação especial na faixa-título ‘O Boi dá Samba’ (inédita) e em ‘Amazônia, nas Cores do Brasil’ (2015).

O show ‘Arlindo Jr – O Boi dá Samba’ foi gravado em março de 2019, no Centro de Convenções Manaus Plaza, e foi lançado nas plataformas de áudio em maio de 2019, e agora chega no formato DVD. O produto físico será comercializado em data ainda a ser divulgada.

Informações e reservas do DVD: (92) 99307-0809 e (92) 99343-0458