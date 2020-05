‘Cultura Sem Sair de Casa’ exibe trechos do espetáculo ‘Playbill’

Chicago | Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus - Com releituras de famosos musicais da Disney e da Broadway, o espetáculo “Playbill”, sucesso da “Série Encontro das Águas” em 2019, promete emocionar o público na noite desta quarta-feira (20). A exibição será na página do Facebook da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a partir das 20h, dentro da programação do projeto “Cultura Sem Sair de Casa”.

O repertório conta com trechos de “A Pequena Sereia”, “Aladdin”, “A Noviça Rebelde”, “A Família Addams”, “Cats” e “Chicago”, que ganharam novos arranjos, adaptados para a Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica.

A Família Addams | Foto: Michael Dantas/SEC

Segundo o maestro Otávio Simões, regente do concerto, as músicas foram reescritas porque “Playbill” ainda tem participação do Coral do Amazonas e do Grupo Vocal dos Corpos Artísticos.

“Foi um processo criativo intenso, delicado, detalhado, com a participação dos arranjadores Guilherme Mannis e Henrique Villas Boas”, afirma o maestro. “Para o repertório, tivemos uma equipe criativa para decidir entre as músicas da Disney e da Broadway que todo mundo quer ouvir, as mais famosas, e selecionamos as que não podem faltar, as obras-primas”.

A Noviça Rebelde | Foto: Michael Dantas/SEC

“Playbill” conta ainda com o Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas e os solistas Alexandre Thiago Frota, Davy Chaves, Dhijana Nobre, Diego Altobele, Elane Monteiro, Humberto Sobrinho, Mirian Abad, Patricia Botelho, Thiago Gatto, Thiana Colares, Davi Lucas, Gabriella Proença, Judy Cardoso, Nicole Souto e Taylon Sousa de Jesus.

‘Cultura Sem Sair de Casa’ – O projeto conta com atividades como Gincana do Livro; documentários; cursos completos de Teclado, Violão, Desenho e até espetáculos direto do palco do Teatro Amazonas no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e nas redes sociais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).

Aladdin | Foto: Michael Dantas/SEC

São oferecidas aulas virtuais por meio do projeto “Praticarte”, com professores do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro; performances dos Corpos Artísticos como Amazonas Filarmônica, Orquestra de Violões, Amazonas Band e Coral do Amazonas; além do #FicaNaRedeManinho, com vídeos contemplados no edital. Para quem acompanha a temporada de lives, tem ainda a “Agenda Virtual”, com o calendário de apresentações realizadas nas redes sociais de artistas e casas noturnas locais.

