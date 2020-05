Artistas se unem para ajudar profissionais das artes em Manaus

Manaus - Desde que iniciou o isolamento social causado pela pandemia da Covid 19, os artistas e toda a cadeia produtiva das artes foram os primeiros a suspender suas atividades. Atores, cantores, técnicos de luz e som, e cenotécnicos ficaram sem renda e aumentando a crise no setor.

Solidários à causa, um grupo de artistas liderados por Paulo Marinho, Lucilene Castro, Rosa Malagueta, Márcia Siqueira, Ana Cláudia Motta e Zezinho Corrêa criaram a rede de solidariedade para a arrecadação e distribuição de cestas básicas destinadas a esta classe social.

Após terem conhecimento do real problema enfrentado pela classe, eles mobilizaram outros artistas e uma das primeiras ações foi a criação de um clipe musical, onde os artistas sensibilizaram seus seguidores nas redes sociais, para a entrega de alimentos não perecíveis.

Outras atividade da ação, foi a criação de um sistema de ‘drive thru’ no Teatro Amazonas para funcionar como ponto de coleta, onde não há necessidade de desembarque no carro.

“Neste ponto, basta chegar com as doações e informar que é destinados aos artistas. Um parceiro recebe os produtos e destina ao armazenamento. Foi realizado um cadastro oficial pelo grupo e eles terão prioridade. E quem não tiver cadastro pode entrar em contato com o grupo e solicitar o apoio”, diz a cantora Lucilene Castro, uma das idealizadoras do projeto.

| Foto: Divulgação

Mas, para aqueles que desejam auxiliar aos artistas, podem realizar doações através da “Vakinha Virtual”, por meio do site www.alimentenossaarte.com.br e fazer a doação em dinheiro, a partir do valor de R$ 25,00.

Segundo o músico e diretor musical Paulo Marinho, idealizador do projeto, com os valores arrecadados serão adquiridos os produtos para a montagem da cesta básica. “Vamos transformar as doações em alimentos para nossos colegas de profissão. Em breve, divulgaremos a prestação de conta do valor arrecado e o números de pessoas beneficiadas”, finalizou Marinho.

Outras informações, para cadastramento ou doações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (92) 99983-7341.

*Com informações da assessoria