'Movimento Abrace Um Museu' realiza programação virtual em Manaus

Manaus - A pesquisadora de Museus, Rila Arruda, em parceria com o ''Movimento Abrace Um Museu'', realiza programação virtual em alusão à Semana Nacional dos Museus 2020.

A proposta é uma iniciativa da sociedade civil, e segundo Rila, no período de 18 a 24 de Maio, o objetivo é ocupar o blog "Museus do Amazonas" (projeto de sua autoria, que existe desde 2011, e que foi criado com o intuito de compartilhar resultados de pesquisas, reflexões, análises e divulgações sobre os Museus do Amazonas) com a publicação de relatos de diversos colaboradores, público de museus, pesquisadores, profissionais dos museus e leitores em geral.

No dia 18 de maio, dia internacional dos museus, Rila compartilhou em rede social, a seguinte reflexão:

"Hoje é o dia internacional dos museus. No mundo inteiro, todos eles estão fechados devido à pandemia do novo coronavírus. Alguns já estão com visitação virtual, mas não é a realidade da maioria. Hoje começou no Brasil a 18 Semana Nacional dos Museus, com programação no ambiente virtual dos museus que conseguiram se adequar. Durante essa semana estou recebendo e publicando, diariamente, uma série de relatos do público frequentador, profissionais, pesquisadores e demais colaboradores do Abrace Um Museu no AM. É importante dar voz e espaço para o público, e também para quem vive desse trabalho." Destacou Rila Arruda.

Programação Virtual

| Foto: Divulgação

O primeiro texto publicado no blog "Museus do Amazonas" foi o da frequentadora de museus, Tammy Cavalcante.

O segundo texto já está disponível para leitura, e é do Arqueólogo Amazonense, Rubem Valério Jr com uma abordagem acerca dos vestígios arqueológicos e museus.

O terceiro é um relato da frequentadora de museus e cemitérios históricos, a amazonense Fabíola Abess, sobre cemitérios históricos que são/podem ser musealizados.

Sobre a Semana Nacional dos Museus

Para a 18ª Semana Nacional de Museus (18ª SNM) foi planejada uma programação online com museus e instituições culturais do Brasil todo. O evento é organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em comemoração ao Dia Internacional dos Museus (18 de maio).

Devido à pandemia do coronavírus, as atividades presenciais para a 18ª SNM tiveram que ser canceladas, e a programação foi movida para o mundo digital. Entretanto, a adaptação permite que mais pessoas tenham acesso às instituições e participem das atividades, mesmo aquelas que ficam distantes geograficamente. Por isso, o tema escolhido para a 18ªSNM foi “Museus para a Igualdade: diversidade e inclusão”.

*Com informações da assessoria