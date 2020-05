Guitarristas montam JAMazonas e lançam vídeos em plataforma virtual

Com o objetivo de juntar guitarristas, trocar ideias sobre músicas e fazer gravações de solos sobre muita improvisação o Projeto JAMazonas vem rendendo bons frutos para músicos do Estado em plataformas virtuais durante a pandemia do coronavírus (Covid-19).

De acordo com o guitarrista Rêrys Damasceno, um dos fundadores do JAMazonas, a ideia surgiu em conjunto com outro guitarrista, o amigo Marlon Noronha. A dupla costumava se reunir nos finais de semana para testar e descobrir novas possibilidades dos seus equipamentos, porém, a ideia foi compartilhada com outros amigos e a brincadeira foi tomando uma proporção maior.

Ainda segundo Damasceno, os guitarristas começaram a se reunir em estúdios pela cidade e continuamente convidando outros guitarristas para fazer parte da brincadeira musical.

“Antes dessa pandemia levávamos os amplificadores, pedais, guitarras e colocamos backing tracks (faixa de acompanhamento de gravação) improvisadas ou colocava música das bandas que curtimos como do Metallica, Ozzy Osbourne e tocávamos em cima, como forma de liberdade e improvisação”, afirmou o músico, que a primeira grande Jam do grupo aconteceu durante o Carnaval deste ano em um estúdio Riffs, no conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Ainda conforme Damasceno, por causa do coronavírus, os guitarristas amazonenses resolveram gravar faixas de solos sobre muito improviso e lançaram nas redes sociais. A primeira JAM do grupo saiu no dia 11 de maio. “Quando a gente lançou o vídeo em cada Instagram individual, os amigos que viram começaram a perguntar como faziam para participar, então, resolvemos criar um Instagram e divulgamos por meio dessa plataforma essa primeira jam virtual”, afirmou Damasceno.

Rerys também destacou que os primórdios das improvisações foram feitas por ele, os guitarristas Marlon Noronha, Márcio Lopes, Demétrius Queiroz, Jaime Loureiro, dentre outros músicos amazonenses.

Semanalmente através das mídias sociais o grupo vem divulgando os guitarristas das região amazônica através de fotos e vídeos, e também destacando um breve resumo sobre cada músico.

Lançamento

Nesta semana, o grupo pretende lançar mais uma Jam com outros guitarristas amazonenses e depois da pandemia pretende, voltar com os encontros nos estúdio, mas já os planos são de realizar as Jam's ao vivo nas casas noturnas da cidade para divulgar o trabalho autoral dos guitarristas.

