Filho de Arlindo Júnior é o novo cantor do Boi Caprichoso

MANAUS (AM) - O cantor Arlindo Neto, filho do Pop da Selva Arlindo Jr, é o novo cantor do Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso. O anúncio foi feito pelo presidente do bumbá, Jender Lobato, durante live na tarde desta quarta-feira (20/05), realizada para homenagear o ex-levantador de toadas e ex-apresentador azul e branco que, se estivesse vivo, completaria hoje 52 anos.

Arlindo Neto escolheu seguir a carreira de cantor após a morte do pai, para homenageá-lo, por ser um desejo do próprio Pop da Selva.

Jender, enquanto conversava com o Arlindo Neto, o surpreendeu com o convite. “Oficialmente, a partir de agora, você é um dos levantadores oficiais do boi Caprichoso e eu tenho certeza que você vai brilhar muito e vai ser muito bem-vindo aqui”, afirmou o presidente.

Neto agradeceu e disse que vai se dedicar para a nação azul e branca. “Muito obrigado. Estou sem palavras, me pegou de surpresa. Vou me dedicar mais, me esforçar mais, para dar sempre o meu melhor”, assegurou Neto.

* Com informações da assessoria