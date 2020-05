De Boi-Bumbá à música clássica: confira as lives do fim de semana

David Assayag é uma das atrações do fim de semana | Foto: Divulgação

Manaus - A “Agenda Virtual” desta semana conta com shows que vão do Boi-Bumbá até a música clássica, passando pelo rock e até um espetáculo sobre musicais. A iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tem o objetivo de divulgar as lives que os artistas amazonenses estão realizando durante o período de isolamento social.

Confira a programação

Quinta-feira (21)

19h – O cantor Milton Cabocrioulo realiza mais uma live nesta semana com um repertório de sucessos autorais e que também marcaram a banda Cabocrioulo, da qual é o vocalista. A transmissão será no Instagram (@miltoncabocrioulo).

As informações sobre como contribuir com a live estão nas redes sociais do cantor.

20h – No Canal do Festival Amazonas de Ópera, no YouTube, será disponibilizado o áudio da ópera “Sansão e Dalila”, de Camille Saint-Saëns. A apresentação aconteceu em 2009, na 13ª edição do evento, no Teatro Amazonas, com Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas, e direção Musical e regência de Luiz Fernando Malheiro.

Sexta-feira (22)

15h – A ex-The Voice Kids Raylla Araújo realiza a #LivedoBem, na companhia de Lorenzo Fortes, amazonense que também participou do reality, além de Daniel Trindade e George Japa. No repertório, nomes como Marisa Monte, Anavitória, Charlie Brown, Melim, Alceu Valença, Elba Ramalho e muito mais ícones da MPB. A transmissão será no Youtube (Raylla Araújo).

As doações poderão ser realizadas por meio do QR code, que estará disponível durante a transmissão. O QR code também já está disponível no Instagram da cantora (@rayllaraujo_) para quem quiser adiantar as doações. Para mais informações: (92) 99206-6142.

17h – Toda sexta-feira tem aula de dança contemporânea no projeto “CDA de Portas Abertas – On-line”. A atividade é ministrada pelo diretor do Corpo de Dança do Amazonas, Mário Nascimento, no Facebook da companhia (Corpo de Dança do Amazonas).

20h – A Live do Porão do Alemão desta semana faz um especial “System of a Down” com a banda Oblivion, além de um pré-show com a banda Fullgas. A transmissão será pelas redes sociais do Porão (@poraodoalemao).

20h – Isaac Amorim & Letícia Trindade realizam a “Live Cristã” para arrecadar cestas básicas que serão destinadas a músicos de Manaus que estão em situação de vulnerabilidade. A transmissão será pelo Youtube (Isaac Amorim).

No repertório, músicas de Padre Zezinho, Walmir Alencar, Vida Reluz, Anderson Freire, Novo Som, Catedral, entre outros.

21h – O cantor Antônio Bahia realiza live no Instagram do Espaço Curupira Mãe do Mato (@curupiramaedomato).

O show será em dois blocos com duração de uma hora cada. O cantor fará um passeio por alguns ritmos da MPB, entre eles o samba, xote e axé music. Também prestará uma homenagem a Moraes Moreira e Aldir Blanc.

Os dados para contribuir com o show do cantor estão nas redes sociais do espaço.

Sábado (23)

12h – O músico Agenor Vasconcelos apresenta mais uma live, em formato voz e violão, no Instagram e Facebook do Centro Cultural Curupira Mãe do Mato (@curupiramaedomato). As informações para contribuição voluntária estão nas redes sociais do espaço.

No repertório, Agenor trará composições da trajetória de mais de 10 anos de atuação no cenário musical.

14h – O cantor Nando Montenegro realiza uma live solidária com o repertório de músicas de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Castelo Branco e o trio Metá Metá, além de apresentar composições próprias. A transmissão será pelo Instagram do Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato (@curupiramaedomato).

Todas as contribuições pela sua live serão direcionadas à campanha da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais, e Organizações Parceiras do Amazonas para o enfrentamento do novo coronavírus.

As informações para a contribuição estão no perfil do artista @nandoomontenegro.

20h – O tenor Enrique Bravo, integrante do Coral do Amazonas, realiza live interpretando árias do compositor italiano Giacomo Puccini, bem como, algumas canções napolitanas. Durante a apresentação, o artista pedirá doações para artistas amazonenses.

A transmissão será pelo Instagram (@tenorenriquebravo).

21h – Na live “Soul Pop Brasil”, o cantor e compositor amazonense Luso Neto homenageia uma junção de dois ritmos distintos da música como um todo, o popular e a alma. O repertório será de canções de Tim Maia, o rei do soul, e Lulu Santos, o rei do pop. Neste show, Luso mostra também suas composições, dentro dessas duas vertentes, praticadas nas músicas de sua autoria.

A transmissão será pelo Facebook e Instagram do cantor (@cantorluso).

Domingo (24)

11h – O cantor Fabiano Neves realiza a “FeijoLive – Volume 1”, uma apresentação com muita feijoada e toada, com participações especiais de Prince do Boi, do Caprichoso; e Leonardo Castelo, do Garantido. No cardápio, três opções para o delivery de feijoada: individual, combo duplo ou combo família. Transmissão nas redes sociais e no YouTube do cantor (Fabiano Neves)

Mais informações e pedidos de feijoada: (92) 98449-2881 e (92) 99400-2010.

17h – O cantor Edilson Santana comemora aniversário com a live solidária “Duas Nações”. A apresentação será dividida com David Assayag e terá um repertório recheado de toadas dos bois Caprichoso e Garantido. A live arrecadará contribuições para o “Lar das Marias’.

A transmissão será pelo Youtube (Edilson Santana Oficial).

Agenda virtual

Em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, artistas e produtores culturais podem contar com a “Agenda Virtual”, disponível no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), para divulgar as apresentações realizadas nas redes sociais.

A agenda virtual faz parte da campanha “Cultura Sem Sair de Casa”. Para incluir um evento no calendário, basta fazer o cadastro, com informações como nome do evento, data, hora, link ou perfil onde será realizado, classificação indicativa, breve descrição e uma foto (flyer de divulgação ou foto do artista).

A Secretaria também faz a divulgação da agenda nas redes sociais (@culturadoam) e aplicativo (Cultura.AM). O conteúdo dos eventos é de responsabilidade dos realizadores.

