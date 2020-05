Frejat: parceria com Cazuza em destaque nas músicas mais tocadas

Frejat teve cerca de 85% de seus rendimentos em direitos autorais | Foto: Divulgação

Roberto Frejat é um dos nomes mais conhecidos do rock brasileiro e completa 58 anos nesta quinta-feira (21). O cantor, compositor, produtor e músico brasileiro tem 226 músicas e 876 gravações cadastradas até agora no banco de dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).

Um estudo da entidade apontou as 30 canções mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública, como shows, música ao vivo e rádios, e constatou que 12 dessas foram frutos da parceria com o cantor e compositor Cazuza, com quem integrou a banda de rock Barão Vermelho e compôs grandes sucessos. Na liderança, a clássica “Bete Balanço”, seguida por “Malandragem”, “Por Você”, “Segredos” e “Pro Dia Nascer Feliz”, que completam o top 5 das mais tocadas.

Frejat teve cerca de 85% de seus rendimentos em direitos autorais nos últimos cinco anos provenientes dos segmentos de rádios, shows, música ao vivo e TVs. Confira abaixo o ranking das músicas mais tocadas de Roberto Frejat nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (rádio, sonorização ambiental, casas de festa e diversão, carnaval, festa junina, shows e música ao vivo).