Dj amazonense May Seven lança remix de 'Aonde Vai Chegar'

O remix mistura a música eletrônica com o reggae nacional, trazendo uma “miscigenação musical" | Foto: Divulgação

Manaus – A música ‘’Aonde Vai Chegar’’, da banda de reggae "Ponto de Equilíbrio", ganhou um remix, colaboração entre May Seven, Malik Mustache e DJ Cia. A versão original foi lançada no álbum de estreia ‘’Reggae a Vida com Amor’’ da banda, e traz ritmos leves com inspiração em samba e maracatu.

O remix mistura a música eletrônica com o reggae nacional, trazendo uma “miscigenação musical”. “Essa canção tocou muito na minha adolescência e toda galera conhecia, como sempre curti mandar mensagens legais e construtivas em forma de música, a letra dela seria perfeita pra se fazer uma releitura”, compartilha May Seven sobre a ideia da produção.

A releitura de um dos clássicos do reggae nacional teve a produção de May Seven com a dupla Malik Mustache e recebeu os scratches do DJ Cia, que já trabalhou com nomes como Seu Jorge, Ana Carolina e Racionais. O resultado foi um remix enérgico que unifica artistas de diferentes estilos e origens, ouça através do Spotify.

Dj amazonense

Conhecida como ‘’Jungle Girl’’, a amazonense May Seven atua no cenário eletrônico e no ramo de evento nacional, e já participou de grandes eventos musicais, como o Festival Folclórico de Parintins e o ‘’Made in Amazônia’’, festa própria da DJ, que tomou lugar no coração da floresta amazônica.

A artista vem trabalhando para se tornar uma das DJs mais influente da região Norte do país, com playlist inclui os hits do Brasil e do mundo, sendo referência do gênero. Além disso, já concorreu na revista DJanes Mag pelo ranking das cem melhores DJs da cena eletrônica mundial.

Por um longo período ela participou de eventos de música eletrônica para ganhar conhecimento técnico, até conquistar seu espaço em meios a DJs renomados. Atualmente, ela atua em clubs e festivais de todo Brasil.