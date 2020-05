Amazonense faz sucesso com caricatura em xícaras usando biscuit

''Mimos de Luna'' recria características de pessoas | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus – A microempresária Luna Santos, de 24 anos, arrumou uma forma divertida de atrair clientes durante o período de isolamento social: com modelos de biscuit personalizados, Luna encanta com trabalhos cuidadosos e originais.

No ramo de festas infantis, a microempresária aprendeu a arte de biscuit há 4 anos para contribuir na organização dos eventos. Por conta própria, Luna assistia aulas on-line em casa e aperfeiçoava cada dia o trabalho. ‘’Quando chegou a pandemia houve uma queda drástica nas festas infantis e eu senti o impacto, então tive que me reinventar’’, explicou Luna.

Focando na confecção de biscuit, a arte foi uma forma prática, exclusiva e acessível para atrair clientes. ‘’Vi nas redes sociais canecas em biscuit e criei alguns modelos que depois de um tempo fizeram sucesso!’’ comentou a empresária.

Enviando fotos, são feitos biscuits que recriam aparência da pessoa | Foto: Arquivo Pessoal

As canecas personalizadas com características de pessoas foram os modelos mais pedidos entre as confecções, que levam cerca de 2h para produzir individualmente. Adquirir uma peça exclusiva também é fácil: o preço médio das canecas é de R$25 reais.

A semelhança entre os modelos e o trabalho final agradou muitas pessoas pelas redes sociais, mas os pedidos variam também em personalidades de destaque, como Frida Kahlo, e temas diversos, como doces e animais.

Atendendo a diversos pedidos, a ideia de produzir biscuit se mostrou bem sucedida, e Luna agradece por toda a repercussão do trabalho. "Eu nunca pensei que iria tão longe com meu artesanato’’.

Para conhecer mais sobre as artes de Luna, você pode acessar o perfil no Facebook ou a página no Instagram , e para realizar pedidos, a microempresária disponibilizou o número (92) 99369-8913.