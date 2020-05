Ferrugem realiza live beneficente nesta quinta-feira (21)

Manaus - Dando sequência no projeto “Prazer Eu Sou Ferrugem Live", o cantor de pagode Jheison Failde de Souza, conhecido como Ferrugem realiza a sua segunda live durante a quarentena para divertir seus fãs durante o isolamento.

O show é beneficente e o intuito é arrecadar doações para ajudar famílias afetadas pelo novo coronavírus. Em sua primeira transmissão o cantor atingiu cinco milhões de visualizações e disse em suas redes sociais que está animado para a segunda.

"A primeira live foi linda, conseguimos arrecadar muitos alimentos para quem precisa, então pensamos: por que não fazer uma live com a músicas preferidas do público? Vai ser demais, estou super animado e ansioso”, conta Ferrugem.

A live de pagode acontece nesta quinta-feira (21), às 20h (19h horário de Manaus) e segundo o cantor será apresentado um repertório com os sucessos de seu primeiro DVD “Prazer, eu sou Ferrugem”, como “Climatizar”, “Meu bem”, além de singles lançados recentemente.

Ainda em suas redes sociais, Ferrugem convidou os fãs a acompanharam a live e disse que sente saudade da energia dos shows. A transmissão será realizada através do canal oficial do Ferrugem no YouTube.