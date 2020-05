Lives de hoje: Gusttavo Lima, Anavitória e Chitãozinho & Xororó

Gusttavo Lima, Anavitória e Chitãozinho & Xororó são as atrações de hoje | Foto: Divulgação

A chegada de mais um fim de semana com recomendação para o isolamento social reaquece a lista de lives musicais. Nesta sexta-feira (22), nomes grandes como Ludmilla, Pabllo Vittar, Chitãozinho & Xororó, Gusttavo Lima, Anavitória e Diogo Nogueira disputam a atenção daqueles que buscam entretenimento ao vivo em casa.

A programação traz ainda o ex-Titãs Paulo Miklos, o sambista Moacyr Luz, a cantora e compositora Ava Rocha, entre outros. Confira:

Ludmilla: Recuperada após ter sido internada por um problema renal, a cantora vai mesclar o repertório entre pagodes e sucessos pop funk. Às 18h30, no YouTube .

Pabllo Vittar: A cantora e drag queen lançou recentemente o álbum “111” e apresentará faixas como o gospel pop “Rajadão” no YouTube, a partir das 20h.

Paulo Miklos: O ex-Titãs é atração do “Cultura live”, versão digital do programa “Cultura Livre”, com show e entrevista. Às 17h, com apresentação de Roberta Martinelli, no Instagram.

Moacyr Luz: O líder do Samba do Trabalhador promete apresentar parcerias suas com Martinho da Vila e Aldir Blanc, além de inéditas que fez com novos parceiros, no Instagram, às 19h.

Anavitória: A dupla de pop folk faz seu show caseiro no Multishow, pelo programa Festa em Casa, tanto na TV quanto no YouTube, às 21h. Canções românticas, como “Frevo”, estarão lá.

Chitãozinho & Xororó: “Evidências” e tantos outros hinos sertanejos estarão na live da dupla, marcada para 20h, no YouTube. A dupla ainda lança novo single, “Nosso terceiro cachorro”.

Ava Rocha: A cantora e compositora é a atração do dia no festival Em Casa com Sesc, às 19h. No YouTube.

Diogo Nogueira: Depois de duas lives cantando e cozinhando - primeiro moqueca, depois estrogonofe -, o sambista agora vai focar só na música. Ele é a atração da semana do festival Com Você, que teve Ana Carolina na estreia. No YouTube, às 21h.

Gusttavo Lima: Precursor das lives superproduzidas, o sertanejo fará o show "Embaixador in casa" nesta sexta-feira, às 21h, no YouTube. A partir das 22h45, a Band também transmite na TV aberta.

Atitude 67: O grupo de pagode do Mato Grosso do Sul vai lançar o DVD "Label 67" ao vivo no YouTube, a partir das 19h, prometendo ainda "grandes participações e surpresas para os fãs e integrantes da banda".

Muqueta na Oreia: Tem live também para os fãs de rock pesado. O grupo entra ao vivo no Instagram a partir das 20h30, e contará com participação especial de Antonio Araújo, guitarrista de grupos como Korzus, Matanza Ritual e One Arm Away.

Israel e Rodolffo: A dupla sertaneja faz a segunda edição da "Live leve". Agora, o show caseiro terá apresentação da ex-BBB Rafa Kalimann, ex-mulher de Rodolffo. Às 17h, no YouTube.

*Com informações de O Globo