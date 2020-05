Renata Bardazzi fala sobre método de dança em live neste sábado (23)

Renata Bardazzi é bailarina do teatro municipal de São Paulo | Foto: Divulgação

Manaus - A convite do dançarino amazonense Vanderlan Santos, a bailarina do Teatro Municipal de São Paulo, Renata Bardazzi, realiza live, neste sábado (23) ás 15h, sobre o método "Body Dance Progress", através do Youtube.

Desenvolvido por ela, o método une dança com exercícios funcionais com o propósito de levar para o dia a dia dos alunos, saúde física, mental e emocional através da arte e do movimento.

Os principais benefícios do método ''Body Dance Progress'' são desenho muscular, força, resistência, coordenação, e superação.

"Renata tem em seu currículo uma vasta experiência com Ballet clássico e contemporâneo, o método dela é muito interessante e, com certeza, vai cativar os alunos com muita alegria, arte e também, um alto gasto calórico, devido os repetidos movimentos que a dança oferece." Afirma Vandelan Santos.

Renata Bardazzi é bailarina do teatro municipal de São Paulo, iniciou estudos em dança aos 5 anos de idade, em Mogi das Cruzes, cidade natal da dançarina.

Aos 17, Renata recebeu uma bolsa de estudos internacional e passou a estudar dança em Dresden (Alemanha). Após o retorno dessa experiência internacional,Bardazzi iniciou sua carreira profissional na cia de dança "Cisne Negro", dirigida por Hulda Bittencourt, onde integrou permaneceu pelo período de 4 anos.

Mas, logo em seguida, com o intuito de novos aprendizados, ingressou em uma das melhores companhias profissionais do país, a São Paulo cia de dança, dirigida por Iracity Cardoso e Inês Bogea, onde também participou do elenco por 4 anos .

Em 2012 ingressou na mais disputada Cia de Dança do país, o balé da cidade de São Paulo, dirigido por Ismael Ivo, onde permanece até hoje, integrando elenco e apresentações.

O idealizador do circuito de lives, com foco em dança, é o Amazonense Vanderlan Santos, Licenciado em Dança pela UEA, Break Dance (Bboy), Professor, Coreógrafo e Intérprete em dança urbana, e diretor da companhia 'Fragmento de Rua'.

Já fizeram parte do circuito, a live "Hip Hop Class" que contou com a participação do dançarino "Sapo" e também, "House Dance Class" com o profissional em dança, Hugo Campos.

Próximos Convidados

Segundo Vanderlan, após Renata Bardazzi, os próximos convidados são, a paulista Bárbara Pardo, profissional em Sapateado, que atualmente mora no RJ;Vitor Hamamoto (Brasília); Demmy Ribeiro (Manaus); Marie Gumdrop (Dinamarca) e muitos outros.

