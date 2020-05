Antônio Bahia anima sexta-feira (22) com live

A live do cantor preza pelo afeto, simplicidade, axé e alegria | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta sexta-feira (22), o Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato transmite a live musical do cantor e compositor Antônio Bahia ás 21h, através do Instagram.

O repertório da apresentação passeia pelo MPB, samba, alguns axés ,e homenageia os artistas recentemente falecidos Aldir Blanc e Moraes Moreira.

Antonio Bahia ressalta que a live é uma realização dele, em parceria com o Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, que está com uma campanha de financiamento coletivo aberta na internet com o nome de " Tamo Junto Curupira '' para ajudar a manter o pagamento das despesas do local e dos funcionários.



"Eu havia decidido que não iria mais fazer live por conta de ninguém estar se sentindo bem diante do que está acontecendo, mas repensando e entendendo que o nosso ofício é continuar sempre, independente de qualquer coisa, o show tem que continuar, como diria Arlindo Cruz'', afirma Bahia.



A live do cantor preza pelo afeto, simplicidade, axé e alegria. "A live é bem simples, voz e violão, na companhia do meu maestro, o Marquinho 7 Cordas, respeitando todas as normas de segurança, mantendo o distanciamento de dois metros, ele vai estar de máscara, eu não vou poder usar enquanto estiver cantando mas antes e depois, estarei usando. A gente quer também fazer esse alerta para as pessoas se preservarem, cuidarem dos seus, ficarem em casa, se possível, usarem suas máscaras, fazerem a higienização correta''.

*Com informações da assessoria