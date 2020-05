Fã de boi-bumbá? Ex-itens de Parintins se reúnem em live neste sábado

Bois bumbá e muita dança farão a sua tarde de sábado mais animada | Foto: Divulgação

Manaus – Acontece neste sábado (23), às 17h, a live “Gente que dança- Itens de boi bumbá”. O quinteto de ex-itens de Parintins participarão da ação e será uma forma de agradecer as doações feitas na última transmissão, ocorrida no dia 17 de maio. O objetivo foi e continua sendo arrecadar alimentos para famílias carentes de Parintins (município distante 379 km de Manaus).

Solidariedade em meio à pandemia é o que tem movido artistas em busca de ajudar famílias do Amazonas. Weldson Rodrigues, Jeane Benoliel, Polly Ana Azevedo, Verena Ferreira, Karyne Medeiros e Aryson Leonardhy são os nomes consagrados que farão parte da transmissão desta tarde.

Veja as atrações | Foto: Divulgação

“Todos estão nos ajudando nessa ação de solidariedade, e que, por meio de doações, fortalecem a união pelas famílias de Parintins. A Live é uma forma de agradecer quem já doou e quem ainda vai doar”, disse o idealizador da transmissão - que é bailarino, coreógrafo e professor de dança - Andrew Rogger Azevedo. A Live será transmitida pelo Facebook de Andrew.

A Live com muito ritmo e coreografias épicas dos bois Caprichoso e Garantido também contará com a participação dos dançarinos Erik David, Flávio Vasconcelos, Denny Sullivan e Alessandro Velasquez. Para quem deseja doar, há duas contas disponíveis para depósito. O valor será convertido em ranchos de alimentos não perecíveis para as famílias carentes da ilha da magia.

Veja como você pode fazer sua doação | Foto: Divulgação