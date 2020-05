Live comemora o Dia internacional do Sapateado nesta segunda (25)

Segundo Bárbara Pardo, a história do 'Tap Dance' é baseada em luta, resiliência e renascimento | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta segunda-feira (25), é comemorado o "Tap Dance Day" ou como popularmente é conhecido, ''Dia Internacional do Sapateado''. E é com o intuito de homenagear este estilo de dança que Vanderlan Santos convidou a sapateadora Bárbara Pardo, membro do coletivo '‘Tap New Generation'’, para uma live-aula no canal no Youtube ás 15h.

Segundo Bárbara Pardo, a história do 'Tap Dance' é baseada em luta, resiliência e renascimento.

''Em tempos desafiadores, precisamos lembrar as pessoas de que a arte vive para que possamos sobreviver. Dançaremos em alto e bom som, passando por essa fase unidos, vibrando força e saúde, sendo rede de apoio, transformação e amor. Agradeço muito ao Vanderlan por abrir esse espaço de compartilhamento, tão importante nesse cenário atual, e por me acolher nele", afirma Bárbara Pardo.

Serviço

O quê? Live/aula em comemoração ao Dia Internacional do Sapateado

Quando? Segunda-feira, dia 25 de maio

Onde? Canal do Youtube do dançarino Amazonense, Vanderlan Santos, www.youtube.com/vanderbare

Qual horário? 15h00 - Horário de Manaus e 16h00 - Horário de Brasília

Informações? (92) 99386-3387, Vanderlan Santos

Redes Sociais:

No instagram: Vanderlan Santos é @bboyvanderbare e Bárbara Pardo é @bah.pardo

