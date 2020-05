Artes de Garantido e Caprichoso de fotógrafo amazonense chamam atenção

Artes com Garantido e Caprichoso fazem sucesso entre torcedores | Foto: Divulgação

Parintins (AM) – Com artes de tirar o fôlego, o fotógrafo amazonense Felipe Andrew de 25 anos, que atualmente está morando Parintins, homenageou a cidade com obras que remetem à cultura do estado. A mais recente enaltece o Boi Garantido, do Festival Folclórico de Parintins.

O trabalho de manipulação fotográfica mescla temas regionais com características da natureza, resultando em quadros que o pintor classifica como surrealistas. "O surrealismo é um aspecto constante nas minhas criações, que mais me identifico e que também traz mais destaque para as artes".

O fotógrafo deu destaque ao Boi Garantido na última obra divulgada. Com cores quentes, a paixão vermelha e branca ganha elementos da natureza em tributo ao folclore amazônico.

Arte de Catedral de Parintins | Foto: Felipe Andrew

Nas obras anteriores, Felipe retratou em ambiente místico a bravura do Boi Caprichoso e a grandiosidade da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, em Parintins.

Carreira

Há 5 anos trabalhando no ramo da fotografia, Felipe Andrew se especializou em manipulação fotográfica e, recentemente, utilizou o conhecimento para atrair clientes com artes de temas regionais. "O Festival Folclórico de Parintins foi o conteúdo que escolhi por ser diverso e muito querido pelo povo", afirma.

Os quadros são disponibilizados em tela de lona, e além das artes divulgadas, o fotógrafo também atende pedidos e encomendas.

Para adquirir as obras ou mais informações dos quadros, Felipe Andrew disponibilizou os números (92) 99440-1544 e (92) 99225-7063. Confira o trabalho do fotógrafo através do In stagram.