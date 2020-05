Márcia Novo realiza lives para conscientizar sobre causa indígena

No mês de junho, a cantora vai lançar o videoclipe 'Requiem' com objetivo de ampliar a reflexão sobre a causa indígena | Foto: Divulgação

Manaus - A cantora Márcia Novo realizou lives mesclando pockets shows acústicos, bate-papo e música com convidados especiais. Entre eles, o apresentador Fernando Rocha, o site Palco MP3 - que divulga músicas independentes, e a atriz global Cristiane Torloni.

O espaço tem sido usado para conscientização de causas indígenas, e com repercussão nacional, a live com Torloni teve o intuito de promover e pedir apoio para ações voltadas aos Povos Indígenas e Populações Tradicionais do Amazonas, que carecem de uma atenção especial devido a assistência precária do Estado e a falta de auxílio do Governo Federal.

Campanha

Em menos de um mês foram registrados mais de 150 casos de Covid-19 em aldeias indígenas que não possuem estrutura para combater a doença. Além da falta de estrutura básica de saúde, os indígenas também precisam lidar com ausência de assistência social.

O espaço online tem sido usado para conscientização de causas indígenas | Foto: Divulgação

Pensando nisso, a cantora Márcia Novo iniciou a campanha independente "Vidas Indígenas Importam" que já auxiliou aproximadamente mil famílias indígenas e também despertou atenção para o assunto. O projeto já contou com apoio de entidades como Só Track Boa, Fundação Amazonas Sustentável e pessoas físicas que viabilizaram a compra de cestas básicas, kits de higiene, máscaras, remédios e termômetros.

"A campanha nasceu no início da pandemia quando eu fui surpreendida com a mensagem de uma amiga indígena dizendo que não tinha nada para comer e precisava de doações. Nasceu com uma vaquinha informal entre amigos e tomou grandes proporções devido a demanda dessas diversas comunidades", explicou.

A live com a atriz Cristiane Torloni trouxe uma "luz" a mais para a situação, porém Márcia Novo pretende ir além. No mês de junho, a cantora vai lançar o videoclipe 'Requiem' com objetivo de ampliar a reflexão sobre a causa indígena e reforçar a necessidade de atenção social para esses povos. A letra da música faz referências às grandes províncias indígenas devastadas pela colonização. Com um QR code de doações para a campanha, o videoclipe estará disponível nas plataformas digitais Youtube e Spotify.

Márcia Novo conta com convidados especiais em lives | Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria