Poema escrito por amazonense é selecionado para projeto nacional

O poema "Abril", escrito por Allan foi selecionado | Foto: divulgação

Manaus - A pandemia do novo coronavírus isolou as pessoas. A reclusão medida indispensável para evitar que a doença se propague ainda mais, transformou vidas, relacionamentos, afastou amigos e familiares.

E em todo o mundo, artistas têm utilizado as redes sociais para manter viva uma das mais importantes atividades humanas: a produção cultural. A arte tem encontrado novas formas de se relacionar neste momento de afastamento.



Músicos, cantores, cineastas, artistas, escritores e poetas têm recorrido para a internet e usado as suas manifestações artísticas para aliviar tanta aflição.

O Selo Off Flip lançou uma chamada nacional para publicação de contos, crônicas e poesias para incentivar os escritores a continuarem a produzindo durante a pandemia. “A ideia do projeto da antologia surgiu da necessidade de estimular a produção literária nesse cenário de confinamento, e pensei por que não fazer em âmbito nacional", explica Ovídio Poli Júnior, escritor e editor do Selo.

Gabriela disse que espera que a antologia de contos sirva de inspiração para outros artistas | Foto: Divulgação

O amazonense Allan é um dos artistas que tiveram sua poesia escolhida para a publicação, o poema “Abril” fará parte da antologia. A inspiração veio de sua mãe que infelizmente partiu no mês passado.

"Sempre que estou confuso ou perdido em pensamentos e sentimentos eu gosto de escrever sobre aquilo, porém de uma maneira que mistura a arte e aquilo que estou lidando, diria que se tornou um mantra pra mim. Eu havia escrito um outro texto e mostrei para uma professora bastante querida, Sideny Paula, que faz parte do corpo docente da Ufam. Ela leu e disse coisas incríveis sobre o texto e acabou me incentivando a escrever uma poesia sobre aquilo e assim nasceu 'Abril'", conta o estudante.

A bacharel em direito Gabriela disse que espera que a antologia de contos sirva de inspiração para outros artistas produzirem, e que a sociedade veja a importância da cultura. O poema “Monumento” critica a sociedade como um todo e principalmente relacionamentos abusivos, fará parte do projeto do Selo Off Flip.

O estimulo da arte é de suma importância para a sociedade enfrentar o isolamento social, ressalta Ovídio. "Em meio à crise que a humanidade se encontra o melhor é buscar conhecimentos para a vida".