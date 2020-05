‘Vou honrar o nome do meu pai’, garante Arlindo Neto

| Foto: Divulgação

Manaus – Seguindo o legado do pai, Arlindo Neto foi anunciado o novo levantador de toadas do boi-bumbá Caprichoso na última quarta-feira (22). Revelando o talento nato da família, o filho do Pop da Selva compartilhou com o EM TEMPO sobre a nova fase da carreira pela torcida azul e branca.

O convite para atuar como cantor no Caprichoso surpreendeu Arlindo Neto, que afirmou que o pedido não estava programado. "Fui totalmente pego de surpresa, não esperava fazer parte do time dos levantadores. Não estava nada programado e eu não imaginava fazer parte disso tão cedo".

A atuação de Arlindo Neto na música iniciou recentemente, o que tornou o convite tão inesperado. "Eu fui muito incentivado pelo meu pai a cantar. Por brincadeira nós cantávamos muito juntos, e ele sempre quis que eu tivesse aulas de canto, falava que ia me instruir, que eu tinha uma boa voz, mas nunca me pressionava para isso’’, conta Neto. "Ele sempre me deixou à vontade para escolher o que eu queria", completa.

Mas o dom do pai seguiu com Arlindo Neto. Em janeiro, O bloco carnavalesco "Ursos Polares de Parintins" homenageou o Pop da Selva, e Neto acompanhou uma das gravações. "Outros artistas estavam gravando a marchinha do bloco, e queriam colocar minha voz em uma parte como homenagem ao meu pai", revela.

Com ajuda de produtores, Neto aceitou gravar, após insistência dos artistas. "Nunca imaginei ser cantor, aconteceu muito por acaso. Quando terminei de gravar, todos elogiaram o resultado, e até eu me impressionei, nunca imaginei que ficaria tão bom’’.

Após essa experiência, o filho do Pop da Selva iniciou aulas de canto e sessões de fonoaudiologia. "Em somente 3 meses de acompanhamento, o desejo de seguir o legado do meu pai foi florescendo cada vez mais. Todos falam que eu tenho o timbre do meu pai, e aprendendo as técnicas, tenho futuro na música. Não vejo forma maior de me sentir mais próximo dele’’.

Responsabilidade

A imagem de Arlindo Júnior é uma reflexão que será constante na carreira de Neto e, por toda a contribuição do pai à cultura amazonense, a responsabilidade que cai sobre os ombros do filho é grande.

"É um legado muito pesado que meu pai carrega, ele é um dos maiores nomes da história do Festival Folclórico de Parintins, e a emoção é forte de seguir seus passos. Mas vou honrar o nome do meu pai, levando alegria e animação à torcida azul e branca".

Procurando se dedicar e dar o melhor, Arlindo Júnior tem grandes planos no Caprichoso. "É impossível desligar a imagem do meu pai pelo peso na cultura que ele contribuiu, e a responsabilidade é dobrada. Mas o Arlindo Neto vai ser o Arlindo Neto e pretendo seguir contagiando, mas com humildade e muito pé no chão sempre''.

O primeiro convite para um evento oficial para a Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso já foi feito pelo presidente Jender Lobato, que ainda será marcado após a pandemia no Amazonas. "Estou convocado para o show de estreia no Curral Zeca Xibelão, e seguimos planejando para a realização''.

Pássaro Sonhador

O primeiro clipe de Arlindo Neto também será lançado em breve. Através das redes sociais, ele irá lançar a gravação de "Pássaro Sonhador'', um dueto com o pai. "As filmagens aconteceram no Paraíso Tarumã, e a minha voz foi gravada em estúdio. A gravação com meu pai ocorreu há 7 anos".