Cine Casarão estreia sala virtual para público de Manaus

Manaus - A partir desta quinta-feira (28), o Casarão de Ideias estreia conteúdos inéditos em plataformas de streaming, através do site www.cinemavirtual.com.br. Para assistir, o usuário deve acessar o Cinema Virtual, escolher o filme e selecionar estado, cidade, rede exibida de preferência e realizar um cadastro prévio. Cada sessão custa R$24,90 e vale por 72 horas.

Os filmes podem ser assistidos em até três plataformas diferentes, celulares, computadores e tablets. É possível também espelhar os conteúdos na SmarTV.

Nesta semana, a plataforma estreará os filmes “Copperman – Um Herói Especial”, “Antes de Partir”, estrelado por Brian Cox, e “Corpus Christi”, que concorreu ao Oscar 2020 de filme internacional pela Polônia.

Nesta plataforma, o Cine Casarão está juntamente com outras parceiras e exibidores como. PlayArte, Cine Arte Pajuçara, Cine 14 Bis, Paradigma Cine Arte, Cineramabc, Kine Vitória, Cine Company, Cine Topázio Indaiatuba e Mobi Cine. Juntos eles exibirão toda semana, às quintas, as estreias, além de manter disponíveis os títulos mais desejados da semana anterior, escolhidos pelo público.

De acordo com o diretor do Cine Casarão, João Fernandes, a exibição em formato streams dará continuidade nas atividades do Casarão de Ideais e assegurar a programação junto ao catálogo de serviço do centro cultural. “O serviço de levar nossa programação para as plataformas é uma forma de continuar o contato com o nosso público. Levar o Cine Casarão para a casa do nosso público, já era algo que pensávamos e vamos continuar mesmo após a pandemia para proporcionar ainda mais opções para todos”, diz.

Promocional

Olhos de Cabul será exibido em cinema virtual | Foto: Divulgação

Todas as semanas, um filme ganhará estreia com preço promocional ao custo de R$ 19,90. Nesta estreia, o longa escolhido foi a animação francês “Os Olhos de Cabul”, exibido no Festival de Cannes 2019 e premiado em Annecy (2019).

A animação conta a história de Zunaira e Mohsen, um casal apaixonado que vivem numa Cabul sob o regime do grupo radical islâmico Talibã. Apesar de toda a violência e miséria diária, eles alimentam a esperança de um futuro melhor.

Zunaira é uma pintora liberal na arte e na personalidade, vê sua liberdade completamente retirada ao ter que se enquadrar as regras do regime. Enquanto, Mohsen é um professor universitário que foi obrigado a deixar seu cargo após a destruição da Universidade de Cabul, também sofre ao ser submetido às ordens machistas para manter-se dentro do esperado pela sociedade ao qual faz parte.

Além do Festival de Cannes e do Festival de Cinema de Animação de Annecy, ambos na França, o longa foi exibido no Festival de Cinema de Valletta, em Malta (2019), onde ganhou o Audience Awards, e no Festival Freistadt, na Áustria (2019), vencendo como Melhor Filme. Por aqui, a animação foi exibida na 43ª Mostra Internacional de Cinema, no último Festival do Rio, e estava selecionada para o Festival Varilux de Cinema Francês deste ano, suspenso por conta da pandemia.

Serviço

Cine Casarão Virtual

Onde: www.cinemavirtual.com.br

Quando: a partir de quinta-feira (28)

Quanto: R$ 24, 90 e R$ 19,90

*Com informações da assessoria