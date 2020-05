Fotógrafo amazonense faz ensaios à distância durante pandemia

A nova modalidade tem ganhado espaço durante o período de isolamento social | Foto: Diego Peres

Manaus - Não é novidade que a pandemia interrompeu projetos em todos os seguimentos e impediu a realização de eventos e reuniões presenciais. Com isso, artistas de diversas áreas usaram a criatividade para se adaptar aos novos tempos e reinventaram a forma de trabalhar.

Na fotografia, uma nova modalidade tem ganhado espaço durante o período de isolamento social: ensaios à distância utilizando plataformas digitais são a novidade no ramo. A prática tomou conta das redes sociais, e diversos fotógrafos aderiram à experiência.

É o caso do amazonense Diego Peres que adotou a experiência da quarentena. Ele vê os ensaios virtuais como um novo desafio. “Eu gosto de sair para andar e fotografar o dia a dia, mas como não podemos, pensei em produzir dessa forma. É diferente de tudo que eu faço”, declarou.

Ensaio foi realizado através do Facetime | Foto: Diego Peres

Como forma de praticar e estudar a fotografia, Diego escolhe, em conjunto com o modelo, o cenário e dá instruções sobre o enquadramento. “Eu vou dirigindo a pessoa, sendo que essa é a parte mais difícil: tentar mostrar o que eu quero na foto estando distante’’,explica o fotógrafo.

O ensaio é realizado, normalmente, com o celular no tripé ou com alguém segurando o aparelho, enquanto segue o olhar profissional de Diego através de chamada virtual. Nas fotos realizadas até o momento, as modelos estavam no Canadá e em Miami, e Diego em Manaus.

Modelo reside no Canadá | Foto: Diego Peres

A tecnologia permitiu que a nova modalidade conectasse pessoas em qualquer lugar do mundo, ampliando o trabalho na fotografia. “Está sendo uma experiência boa. O mais importante de tudo é que sempre podemos nos reinventar. Basta querer e não ter medo de errar”, afirma Diego.

Porém, a inovação ainda não conquistou a todos. Uma das dificuldades do fotógrafo é captar clientes dispostos a marcar ensaios dessa forma. “As pessoas estão cansadas e estressadas com o momento, muita gente está se sentindo ‘feia’, e nem todos estão com cabeça para isso. Mas sigo convidando, pretendo realizar mais alguns ensaios, antes de voltar à modalidade tradicional”.

Fotógrafo Diego Peres | Foto: Reprodução/Instagram

Para conhecer outros trabalhos do fotógrafo Diego Peres, acesse o perfil dele no Instagram.